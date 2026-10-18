Графики отключения света в Днепре на неделю с 19 по 25 октября предполагают плановые работы в разных районах города.

Графики отключения света в Днепре и на неделю с 19 по 25 октября охватывают несколько дней, а продолжительность обесточений будет зависеть от конкретного адреса.

По информации о запланированных работах, электроснабжение будет временно прекращаться с 19 по 22 октября. Отдельные адреса также указаны для Днепровского района, сообщает ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" .

Где не будет света 19 октября

С 08:00 до 18:00 электроэнергию планируют отключить на улице Даниила Нечая, 4, 6, 8, 19Н.

С 09:00 до 17:00 ограничения будут касаться следующих адресов:

ул. Василия Слипака, 51;

ул. Квартальная, 19, 21, 23, 23К, 25, 33–39 (нечетные), 43, 45, 47;

ул. Победы, 113Б;

ул. Черных Запорожцев, 3Л;

просп. Богдана Хмельницкого, 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, 126А, 128, 130, 132, 132А, 135, 147.

На улице Независимости, 27 и 29 работы будут продолжаться с 11:00 до 14:00.

Адреса отключений 20–22 октября

20 октября с 08:00 до 18:00 без электричества могут остаться дома по адресу ул. Даниила Нечая, 26; ул. Подмогильного, 5Б, 17Т, 21; ул. Черных Запорожцев, 9А, 17, 17К, 19Д, 24М; Запорожское шоссе, 56; ул. Мукаша Солокунова, 16К.

21 октября в этот же период плановые работы охватят улицы Отрадную, Волошскую, Александры Рындовской, Сурскую, Филатова, Строителей, Энергетическую, Макарова, Призаводскую и Фабричную. Проверить конкретные номера домов следует по перечню оператора электросетей.

22 октября с 08:00 до 18:00 обесточивание запланировано по адресам: просп. Богдана Хмельницкого, 116А, 118К; ул. Даниила Нечая, 26; ул. Черных Запорожцев, 17, 17К, 22Д.

Где будут выключать электричество в Днепровском районе

21 октября с 08.00 до 18.00 плановые работы также запланированы в населенных пунктах Днепровского района.

В селе Орельское ул. Заводская, 23, 24А, 33 и ул. Центральная, 1

В Обуховке ограничения будут касаться садоводческих обществ: СТ — 131, 303, 305, 344, 351; СТ «Изумруд» - 19, 239, 269, 290, 505, 541, 853, 855; СТ «Орильская Поляна» - 80; СТ «Элеватор» - 93, 106, 119, 128.

Жителям указанных адресов следует заранее зарядить телефоны и павербанки, а также спланировать использование электроприборов. Перед выходом из дома рекомендуется проверить актуальность графика у оператора электросетей, поскольку время выполнения работ может изменяться.