Графіки відключення світла в Дніпрі на тиждень з 19 по 25 жовтня передбачають планові роботи в різних районах міста.

Графіки відключення світла в Дніпрі на тиждень з 19 по 25 жовтня охоплюють кілька днів, а тривалість знеструмлень залежатиме від конкретної адреси.

За інформацією про заплановані роботи, електропостачання тимчасово припинятимуть із 19 до 22 жовтня. Окремі адреси також зазначені для Дніпровського району, повідомляє ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

Де не буде світла 19 жовтня

З 08:00 до 18:00 електроенергію планують вимкнути на вулиці Данила Нечая, 4, 6, 8, 19Н.

Із 09:00 до 17:00 обмеження стосуватимуться таких адрес:

вул. Василя Сліпака, 51;

вул. Квартальна, 19, 21, 23, 23К, 25, 33–39 (непарні), 43, 45, 47;

вул. Перемоги, 113Б;

вул. Чорних Запорожців, 3Л;

просп. Богдана Хмельницького, 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, 126А, 128, 130, 132, 132А, 135, 147.

На вулиці Незалежності, 27 і 29, роботи триватимуть із 11:00 до 14:00.

Адреси відключень 20–22 жовтня

20 жовтня з 08:00 до 18:00 без електрики можуть залишитися будинки за адресами: вул. Данила Нечая, 26; вул. Підмогильного, 5Б, 17Т, 21; вул. Чорних Запорожців, 9А, 17, 17К, 19Д, 24М; Запорізьке шосе, 56; вул. Мукаша Салакунова, 16К.

21 жовтня у цей самий проміжок часу планові роботи охоплять вулиці Відрадну, Волоську, Олександри Риндовської, Сурську, Філатова, Будівельників, Енергетичну, Макарова, Призаводську та Фабричну. Перевірити конкретні номери будинків варто за переліком оператора електромереж.

22 жовтня з 08:00 до 18:00 знеструмлення заплановані за адресами: просп. Богдана Хмельницького, 116А, 118К; вул. Данила Нечая, 26; вул. Чорних Запорожців, 17, 17К, 22Д.

Де вимикатимуть електрику в Дніпровському районі

21 жовтня з 08:00 до 18:00 планові роботи також заплановані в населених пунктах Дніпровського району.

У селі Орільське це вул. Заводська, 23, 24А, 33, та вул. Центральна, 1.

В Обухівці обмеження стосуватимуться садівничих товариств: СТ — 131, 303, 305, 344, 351; СТ «Ізумруд» — 19, 239, 269, 290, 505, 541, 853, 855; СТ «Орільська Галявина» — 80; СТ «Елеватор» — 93, 106, 119, 128.

Мешканцям зазначених адрес варто заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також спланувати використання електроприладів. Перед виходом із дому рекомендується перевірити актуальність графіка в оператора електромереж, оскільки час виконання робіт може змінюватися.