Графики отключения света в Запорожье на 20 октября предполагают временные перерывы из-за планового ремонта электрооборудования.

Графики отключения света в Запорожье на 20 октября охватят десятки улиц, переулков и домов в разных частях города.



Сообщает Запорожьеоблэнерго.

По обнародованным данным, работы продлятся в разные промежутки времени — с полуночи до 03:00, а также утром и днем. Отдельно запланирован срочный ремонт на проспекте Моторостроителей.

Где будут выключать электричество с 00:00 до 03:00

В этот период работы охватят следующие адреса:

Бульвар Центральный: дома 1, 1Б, 3, 3А, 3В, 4, 7–28, 8А, 9А, 12А, 12Б, 12В, 15А, 15Б, 17А, 19А–19В.

Улицы: Антенна, Владимира Грищенко, Вячеслава Зайцева, Гуляйпольская, Дмитрия Апухтина, Дмитрия Донцова, Елизаветы Щедрович, Заводская, Леонида Жаботинского, Николая Михновского.

Другие адреса: улицы Независимой Украины, Нины Ковтун, Александра Пивоварова, Патриотическая, Победы, Рекордная, Седова, Скифская, Сталеваров, Токмацкая, Якова Новицкого, Яценко, проспект Соборный, площадь Профсоюзов, переулки Каменный, Партизанский и Вир.

Перерыв будет касаться только указанных домов, а не обязательно всей улицы.

Графики отключения света в Запорожье на 20 октября: дневные работы

С 08:00 до 17:00 электрооборудование будут ремонтировать на улицах Бодянского, Узловой, Светловодской, Поселковой, Сечеславской и в Самотечном переулке.

С 09:00 до 17:00 ограничения запланированы на улицах Автомобильной, Батарейной, Бочарова, Высокогорной, Военный, Узкоколейной, Экскаваторной, Экспрессовской, Закарпатской, Калибровой, Кедровой, Космической, Костя Гордиенко, Легендарной, Луговой адресам. Также работы охватят переулки Деснянский, Калантировский, Транспортный и Чугуевский.

С 10:00 до 16:00 электроснабжение будут ограничивать на улицах Заречной, Звездной, Инженера Лата, Каховской, Лесозаводской, Медицинской, Николая Яковченко, Мечты, Петера Дика, Петра Сагайдачного, Петра Яцика, Профессора Толока, Силовой и Красной. В список также вошли переулки Дубовый, Заречный, Жемчужный, Утренний и Успешный.

Где произведут срочный ремонт

Отдельные работы запланированы с 10:00 до 12:00 по проспекту Моторостроителей, 190.

Жителям указанных домов следует заранее учесть возможные перерывы в электроснабжении. Перед планированием дел проверьте свой адрес и время работы.