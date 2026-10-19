Графіки відключення світла в Запоріжжі на 20 жовтня передбачають тимчасові перерви через плановий ремонт електрообладнання.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 20 жовтня охоплять десятки вулиць, провулків і будинків у різних частинах міста.



Повідомляє Запоріжжяобленерго.

За оприлюдненими даними, роботи триватимуть у різні проміжки часу — від опівночі до 03:00, а також уранці та вдень. Окремо заплановано терміновий ремонт на проспекті Моторобудівників.

Де вимикатимуть електрику з 00:00 до 03:00

У цей період роботи охоплять такі адреси:

Бульвар Центральний: будинки 1, 1Б, 3, 3А, 3В, 4, 7–28, 8А, 9А, 12А, 12Б, 12В, 15А, 15Б, 17А, 19А–19В.

Вулиці: Антенна, Володимира Грищенка, Вячеслава Зайцева, Гуляйпільська, Дмитра Апухтіна, Дмитра Донцова, Єлизавети Щедрович, Заводська, Леоніда Жаботинського, Миколи Міхновського.

Інші адреси: вулиці Незалежної України, Ніни Ковтун, Олександра Пивоварова, Патріотична, Перемоги, Рекордна, Сєдова, Скіфська, Сталеварів, Токмацька, Якова Новицького, Яценка, проспект Соборний, майдан Профспілок, провулки Кам'яний, Партизанський і Вірменський.

Перерва стосуватиметься лише зазначених будинків, а не обов'язково всієї вулиці.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 20 жовтня: денні роботи

З 08:00 до 17:00 електрообладнання ремонтуватимуть на вулицях Бодянського, Вузловій, Світловодській, Селищній, Січеславській та у Самопливному провулку.

З 09:00 до 17:00 обмеження заплановані на вулицях Автомобільній, Батарейній, Бочарова, Високогірній, Військбуд, Вузькоколійній, Екскаваторній, Експресівській, Закарпатській, Калібровій, Кедровій, Космічній, Костя Гордієнка, Легендарній, Луговій, Мідній, Продольній, Севастопольській, Сланцевій та інших адресах. Також роботи охоплять провулки Деснянський, Калантирівський, Транспортний і Чугуївський.

З 10:00 до 16:00 електропостачання обмежуватимуть на вулицях Зарічній, Зоряній, Інженера Лата, Каховській, Лісозаводській, Медичній, Миколи Яковченка, Мрії, Петера Діка, Петра Сагайдачного, Петра Яцика, Професора Толока, Силовій та Червоної рути. До списку також увійшли провулки Дубовий, Зарічний, Перлинний, Ранковий та Успішний.

Де проведуть терміновий ремонт

Окремі роботи заплановані з 10:00 до 12:00 на проспекті Моторобудівників, 190.

Мешканцям зазначених будинків варто заздалегідь врахувати можливі перерви в електропостачанні. Перед плануванням справ перевірте свою адресу та час проведення робіт.