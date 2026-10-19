Графики отключения света в 20 октября в Кропивницком предусматривают плановые технические работы на электросетях.

Графики отключения света в Кропивницком на 20 октября охватят ряд улиц и переулков города, а также отдельные адреса в селе Новое.



Сообщает Кировоградоблэнерго.

Ограничения будут действовать в разное время. На части улиц электроэнергии не будет с 08:00 до 17:00, на других - с 09:00 до 13:00 или с 12:00 до 17:00. Жителям следует проверить свой адрес, чтобы заранее спланировать дела.

Где не будет света с 08:00 до 17:00

В Кропивницком техническое обслуживание запланировано по следующим адресам:

Улица Нижняя Пятихатская: 7.

Переулок Сергея Котового: 1, 1В, 2-9, 8А, 8Б, 13-29, 31, 33, 35.

Улица Сергея Котового: 1-13, 15, 15А, 16-29, 31, 31А, 32-32Б, 34-49 и другие указанные дома.

Улица Завадовского Бориса: 1А.

В селе Новое с 09:00 до 17:00 текущий ремонт будет проводиться на улицах Вишневой и Калиновой. В список вошли отдельные дома по номерам от 2 до 32 на Вишневой и от 1 до 23 на Калиновой.

Графики отключения света в Кропивницком на 20 октября: работы до 13:00

С 09:00 до 13:00 техническое обслуживание будет продолжаться по следующим адресам:

Улица Соборная: 1.

Улица Холодноярская: 120, 134А, 138-174, отдельные дома от 176 до 200.

Переулок Мамая Казака: 1–9, 10, 12–21, 23, 24, 24А, 26.

Улица Львовская: дома 1-20, 22-46, 48, 50, 52, 54 и отдельные адреса между ними.

Переулок Павлоградский: 3, 5, 9, 11, 13.

Где электроэнергию будут выключать с 12:00 до 17:00

Во второй половине дня работы запланированы на улицах Виктора Френчко, Академика Королева и Казацкой. Также ограничения будут касаться переулков Военного, Гайдамацкого, Казацкого, Куринного, Степана Аисты и проезда Тенистого.

Отдельные адреса в этих районах попали в график технического обслуживания.

Жителям следует зарядить телефоны и необходимые устройства до начала работ. Время возобновления электроснабжения будет зависеть от выполнения запланированных мер.