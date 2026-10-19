Графіки відключення світла в Кропивницькому на 20 жовтня передбачають планові технічні роботи на електромережах.

Графіки відключення світла в Кропивницькому на 20 жовтня охоплять низку вулиць і провулків міста, а також окремі адреси в селі Нове.



Повідомляє Кіровоградобленерго.

Обмеження діятимуть у різний час. На частині вулиць електроенергії не буде з 08:00 до 17:00, на інших — з 09:00 до 13:00 або з 12:00 до 17:00. Мешканцям варто перевірити свою адресу, щоб заздалегідь спланувати справи.

Де не буде світла з 08:00 до 17:00

У Кропивницькому технічне обслуговування заплановане за такими адресами:

Вулиця Нижня П'ятихатська: 7.

Провулок Сергія Котового: 1, 1В, 2–9, 8А, 8Б, 13–29, 31, 33, 35.

Вулиця Сергія Котового: 1–13, 15, 15А, 16–29, 31, 31А, 32–32Б, 34–49 та інші зазначені будинки.

Вулиця Завадовського Бориса: 1А.

У селі Нове з 09:00 до 17:00 поточний ремонт проводитимуть на вулицях Вишневій та Калиновій. До переліку увійшли окремі будинки за номерами від 2 до 32 на Вишневій і від 1 до 23 на Калиновій.

Графіки відключення світла в Кропивницькому на 20 жовтня: роботи до 13:00

З 09:00 до 13:00 технічне обслуговування триватиме за такими адресами:

Вулиця Соборна: 1.

Вулиця Холодноярська: 120, 134А, 138–174, окремі будинки від 176 до 200.

Провулок Мамая Козака: 1–9, 10, 12–21, 23, 24, 24А, 26.

Вулиця Львівська: будинки 1–20, 22–46, 48, 50, 52, 54 та окремі адреси між ними.

Провулок Павлоградський: 3, 5, 9, 11, 13.

Де електроенергію вимикатимуть з 12:00 до 17:00

У другій половині дня роботи заплановані на вулицях Віктора Френчка, Академіка Корольова та Козацькій. Також обмеження стосуватимуться провулків Військового, Гайдамацького, Козацького, Курінного, Степана Лелеки та проїзду Тінистого.

Окремі адреси в цих районах потрапили до графіка технічного обслуговування.

Мешканцям варто зарядити телефони й необхідні пристрої до початку робіт. Час відновлення електропостачання залежатиме від виконання запланованих заходів.