Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 25 по 31 октября обещает переменчивую осеннюю погоду: максимум воздуха прогреется до +16°, а минимум опустится до +10°. Большинство дней недели пройдет с осадками, поэтому синоптики советуют не забывать зонт.

синоптики уже предупреждали о кратковременных дождях накануне а новая неделя в Одесской области снова пройдет под знаком переменчивой, дождливой погоды с умеренным похолоданием в середине недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, с 25 по 31 октября днем в Одесской области ожидается от +10° до +16°, а ночью температура будет колебаться от +8° до +15°.

В воскресенье, 25 октября, днем воздух прогреется до +15°, а ночью останется на той же отметке +15°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 26 октября, столбики термометров днем будут подниматься до +16° — это самый теплый день недели, а ночью похолодает до +14°. Облачность ожидается переменная, возможны осадки.

Во вторник, 27 октября, днем удержится +15°, а ночью температура опустится до +11°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков в этот день не прогнозируют.

В среду, 28 октября, воздух прогреется лишь до +10° — самый холодный день недели, а ночью похолодает до +9°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 29 октября, днем температура удержится на отметке +11°, а ночью опустится до +10°. Небо будет облачным, возможны осадки.

В пятницу, 30 октября, днем ожидается +13°, а ночью столбики термометров опустятся до +8° — самая холодная ночь недели. Облачность малооблачная, возможны осадки.

В субботу, 31 октября, воздух прогреется до +14°, а ночью похолодает до +9°. Облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 26 октября, с температурой +16°, а самым прохладным будет в среду, 28 октября, когда воздух прогреется лишь до +10°. Перепад температур за неделю составит 6°. Осадки прогнозируют в воскресенье, понедельник, среду, четверг и пятницу — то есть почти всю неделю.

Учитывая частые осадки, синоптики советуют жителям Одесской области брать с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за возможной скользкой дороги. А из-за заметного похолодания в середине недели стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

Ранее Politeka сообщала, одесскую область ожидают кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 23 по 29 октября.

Также Politeka сообщала, одесскую область снова накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 22 по 28 октября.

Как сообщала Politeka, одесскую область накроют затяжные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 21 по 27 октября.