Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 21 по 27 жовтня обіцяє опади майже щодня: найтеплішим стане четвер, 22 жовтня, з температурою до +17°, а найхолоднішою — ніч проти середи, 21 жовтня, коли повітря охолоне до +12°.

Попередній тижневий прогноз для одеситів уже попереджав про дощову погоду, і новий тиждень лише підтверджує цю тенденцію. Синоптики повідомляють, що з 21 по 27 жовтня в Одеській області опади прогнозують аж п’ять днів із семи.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +16° до +17°, а нічна — від +12° до +16°.

У середу, 21 жовтня, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів: вдень повітря прогріється до +16°, а вночі похолодає до +12°.

У четвер, 22 жовтня, хмарно з проясненнями та можливими опадами: стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +17°, вночі — до +15°.

У п’ятницю, 23 жовтня, попри малохмарну погоду, синоптики прогнозують можливі опади: вдень +17°, вночі +16°.

У суботу, 24 жовтня, очікується малохмарна погода без опадів: денна температура утримається на позначці +17°, а нічна опуститься до +15°.

У неділю, 25 жовтня, хмарність буде мінливою, і синоптики прогнозують опади: вдень +16°, вночі +13°.

У понеділок, 26 жовтня, знову хмарно з проясненнями та можливими опадами: вдень +16°, вночі +15°.

У вівторок, 27 жовтня, завершальний день тижня також принесе можливі опади на тлі хмарної з проясненнями погоди: вдень +17°, вночі +16°.

Найтеплішим днем тижня стане четвер, 22 жовтня, коли вдень очікується +17°, а найпрохолодніше буде в середу, 21 жовтня, — лише +16° вдень і +12° вночі. Перепад температур за тиждень невеликий — усього 1°, проте опади синоптики прогнозують у четвер, п’ятницю, неділю, понеділок та вівторок, тобто практично щодня, крім середи та суботи.

Через часті опади мешканцям Одеської області варто мати при собі парасольку та взуття з хорошим протектором, а водіям — бути особливо обережними на дорозі через мокре покриття і можливе зниження видимості. Різких перепадів температури цього тижня не очікується, тож кардинально змінювати гардероб немає потреби.

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