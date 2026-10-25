Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 26 октября по 1 ноября обещает постепенное похолодание и осадки в конце периода. Максимум воздуха днем составит +14°, а в выходные синоптики прогнозируют дожди.

Синоптики ранее уже предупреждали о дождях в регионе в конце октября, и новая неделя, с 26 октября по 1 ноября, подтверждает эту тенденцию: после нескольких сухих дней погода в Днепропетровской области изменится осадками в выходные.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +10° до +14°.

В понедельник, 26 октября, воздух прогреется до +14°, ночью похолодает до +8°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

Во вторник, 27 октября, температура днем удержится на отметке +14°, ночью термометры покажут +8°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 28 октября, днем также будет +14°, а ночью чуть теплее — +9°. Облачность с прояснениями сохранится, осадков не предвидится.

В четверг, 29 октября, столбики термометров опустятся до +13° днем, ночью — до +9°. Небо останется облачным с прояснениями, дождя не будет.

В пятницу, 30 октября, днем ожидается +12°, ночью — +9°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 31 октября, днем похолодает до +10° — это будет самый прохладный день недели. Ночью температура удержится на отметке +10°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 1 ноября, воздух днем прогреется до +11°, ночью похолодает до +9°. Облачно с прояснениями, также возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 26 октября, с температурой +14°, а самым прохладным — суббота, 31 октября, когда воздух прогреется лишь до +10°. Перепад температур за неделю составит 4°. Осадки синоптики прогнозируют в субботу, 31 октября, и воскресенье, 1 ноября.

В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А поскольку вечерами и ночами становится прохладнее, одеваться лучше теплее — это особенно актуально для людей пожилого возраста.

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