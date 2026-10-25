Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 26 октября по 1 ноября обещает переменную облачность и кратковременные осадки трижды в течение недели, а максимальная температура воздуха днем достигнет +17°.

Синоптики уже предупреждали о кратковременных дождях в конце октября, и новая рабочая неделя в Одесской области снова пройдет под знаком переменной облачности и периодических осадков, хотя резких перепадов температуры не ожидается.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура воздуха в Одесской области с 26 октября по 1 ноября будет колебаться от +13° до +17°.

В понедельник, 26 октября, в Одесской области ожидается облачно с прояснениями, воздух днем прогреется до +16°, а ночью лишь немного охладится — до +15°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 27 октября, столбики термометров днем будут подниматься до +17° — это будет самый теплый день недели, ночью же похолодает до +13°. Облачность останется переменной, возможные осадки сохранятся.

В среду, 28 октября, небо прояснится — ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух удержится на отметке +16°, ночью похолодает до +12°.

В четверг, 29 октября, погода будет малооблачной, осадков не предвидится. Днем температура останется на уровне +16°, а ночью опустится до +11°.

В пятницу, 30 октября, облачность снова станет переменной с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Днем воздух прогреется до +15°, ночью же столбики термометров опустятся до +10°.

В субботу, 31 октября, в Одесской области снова возможны осадки на фоне облачной с прояснениями погоды. Это будет самый прохладный день недели — днем лишь +13°, ночью так же +10°.

В воскресенье, 1 ноября, облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +14°, а ночью похолодает до +9°.

Итак, самым теплым днем недели станет вторник, 27 октября, с температурой +17°, а самым прохладным — суббота, 31 октября, когда днем будет лишь +13°. Общий перепад температур за неделю составит 4°. Осадки синоптики прогнозируют в понедельник, вторник и субботу.

Поскольку на протяжении недели трижды возможны осадки, одесситам стоит иметь при себе зонт и обувь по погоде, а водителям — быть особенно осторожными на мокрой дороге. В дни без осадков погода будет комфортной для прогулок, однако вечерами и ночью заметно холодает, поэтому стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

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