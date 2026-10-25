Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 26 октября по 1 ноября обещает относительно стабильную прохладную погоду с небольшим перепадом температур: максимум днем составит +13°, а минимум — +9°, и только в воскресенье, 1 ноября, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Предыдущий прогноз с затяжными дождями в регионе меняется: нынешняя неделя в Харьковской области будет прохладной, но преимущественно без осадков. Синоптики ожидают, что дневная температура будет держаться в пределах +9…+13°, а осадки вероятны только в воскресенье, 1 ноября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 26 октября по 1 ноября дневная температура воздуха в Харьковской области будет колебаться от +9° до +13°, а ночная — от +5° до +9°.

В понедельник, 26 октября, воздух днем прогреется до +11°, а ночью остынет до +5°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

Во вторник, 27 октября, ожидается самый теплый день недели — столбики термометров днем подойдут к отметке +13°, ночью же температура опустится до +6°. Облачность переменная, осадков не предвидится.

В среду, 28 октября, днем удержится +12°, ночью +6°. Небо облачное с прояснениями, без осадков.

В четверг, 29 октября, температура днем снова поднимется до +13°, а ночью составит +7°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В пятницу, 30 октября, днем столбики термометров покажут +12°, ночью — +8°. Облачность с прояснениями, без осадков.

В субботу, 31 октября, воздух прогреется лишь до +10°, а ночью останется на отметке +9°. Небо облачное с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 1 ноября, завершение недели принесет похолодание до +9° днем и +8° ночью. Небо облачное с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет вторник, 27 октября, с температурой +13°, а самым прохладным — воскресенье, 1 ноября, когда воздух прогреется лишь до +9°. Перепад температур за неделю составит 4°, что свидетельствует об относительно стабильной погоде без резких колебаний. Осадки прогнозируют лишь в один день — в воскресенье, 1 ноября.

Поскольку синоптики прогнозируют возможные осадки в воскресенье, 1 ноября, стоит заранее позаботиться о зонте и обуви по погоде, а также быть осторожными на дороге. Остальную часть недели погода будет оставаться прохладной, поэтому стоит одеваться теплее, особенно утром и вечером, когда температура опускается до +5…+9°.

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