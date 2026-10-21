Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 22 по 28 жовтня показує поступове зниження температури: максимум удень становитиме +15°, а мінімум — +11°, при цьому опади синоптики прогнозують лише у четвер.

синоптики вже попереджали про дощі напередодні у новому тижні, що починається 22 жовтня, погода в Харківській області продовжить поступово охолоджуватися, хоча різких перепадів не очікується.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня триматимуться в межах від +11° до +15°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +5…+9°.

У четвер, 22 жовтня, вдень очікується +15°, вночі +9°. Хмарність мінлива, і саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 23 жовтня, температура вдень залишиться на позначці +15°, а вночі опуститься до +8°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У суботу, 24 жовтня, вдень усе ще +15°, вночі похолодає до +7°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У неділю, 25 жовтня, стовпчики термометрів удень опустяться до +13°, вночі — до +7°. Небо малохмарне, без опадів.

У понеділок, 26 жовтня, повітря прогріється лише до +12° вдень, а вночі похолодає до +5°. Хмарність малохмарна, опадів не очікується.

У вівторок, 27 жовтня, температура утримається на найнижчій позначці тижня — +11° вдень і +5° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 28 жовтня, денна температура трохи підніметься до +13°, вночі очікується +6°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

Таким чином, найтеплішим днем тижня стане четвер, 22 жовтня, з температурою +15° вдень, а найпрохолодніше буде у вівторок, 27 жовтня, коли максимум сягне лише +11°. Загальний перепад температур за тиждень становить 4°, а єдиний день з можливими опадами — четвер.

Оскільки тижневі температури тримаються в прохолодному осінньому діапазоні, а вночі стовпчики термометрів опускаються до +5…+9°, варто вдягатися тепліше, особливо вранці та ввечері, — це стосується насамперед людей похилого віку та дітей. У четвер, коли прогнозують можливі опади, не завадить мати при собі парасольку та бути обережнішими на дорозі.

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