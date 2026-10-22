Синоптики вже попереджали про осіннє похолодання у Харківській області минулого тижня, і нові дані підтверджують: тенденція на зниження температури триває, а до середини наступного тижня додасться ще й дощ.
За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 23 по 29 жовтня денна температура повітря у Харківській області коливатиметься від +7° до +15°.
У п'ятницю, 23 жовтня, повітря вдень прогріється до +14°, а вночі охолодиться до +7°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.
У суботу, 24 жовтня, очікується найтепліший день тижня — термометри вдень покажуть +15°, вночі +7°. Хмарність малохмарна, без опадів.
У неділю, 25 жовтня, температура вдень утримається на позначці +14°, вночі — +7°. Небо малохмарне, опадів не передбачається.
У понеділок, 26 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +11° вдень та +6° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.
У вівторок, 27 жовтня, вдень прогнозують +11°, вночі +6°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.
У середу, 28 жовтня, настане найпрохолодніший день тижня: вдень лише +7°, а вночі температура практично не відрізнятиметься — +7°. Небо хмарне з проясненнями, і саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.
У четвер, 29 жовтня, повітря трохи прогріється — до +10° вдень, вночі +6°. Хмарно з проясненнями, без опадів.
Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 24 жовтня, з температурою +15°, а найпрохолоднішим — середа, 28 жовтня, коли повітря вдень прогріється лише до +7°. Перепад температур за тиждень сягне 8°, а опади синоптики прогнозують лише у середу, 28 жовтня.
Через суттєвий перепад температур варто подбати про теплий одяг, особливо людям похилого віку та дітям. У середу, 28 жовтня, коли можливі опади, не завадить мати при собі парасольку та бути уважним за кермом через слизьку дорогу.
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