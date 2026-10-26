Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 27 октября по 2 ноября: синоптики предупреждают о возможных осадках в выходные дни, а максимальная дневная температура за неделю не превысит +13°.

Новая неделя принесет переменчивую осеннюю погоду — после относительно сухих будней в конце недели в Харьковскую область придут осадки, а дневная температура удержится в пределах +11…+13°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 27 октября по 2 ноября дневная температура воздуха в Харьковской области будет колебаться от +11° до +13°, а ночная — от +6° до +10°.

Во вторник, 27 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Воздух днем прогреется до +11°, а ночью охладится до +6°.

В среду, 28 октября, погода останется практически без изменений — облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Столбики термометров днем удержатся на отметке +11°, ночью — около +7°.

В четверг, 29 октября, синоптики обещают самый теплый день недели — воздух прогреется до +13° днем, ночью ожидается +8°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 30 октября, температура немного снизится — днем до +11°, ночью до +7°. Облачность останется переменчивой, осадков не предвидится.

В субботу, 31 октября, погода изменится — синоптики прогнозируют возможные осадки. Днем воздух прогреется до +11°, ночью похолодает лишь до +10°.

В воскресенье, 1 ноября, также возможны осадки, небо покроют тучи. Днем ожидается +11°, а ночью — +8°.

В понедельник, 2 ноября, неделя завершится облачной погодой с прояснениями и без осадков. Воздух днем прогреется до +12°, ночью охладится до +10°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 29 октября, с температурой +13°, а самый прохладный воздух днем синоптики ожидают во вторник, 27 октября, — +11°. Перепад дневных температур за неделю составляет лишь 2°, однако в субботу и воскресенье, 31 октября и 1 ноября, прогнозируют возможные осадки.

В дни с возможными осадками — субботу и воскресенье — стоит иметь при себе зонт и быть внимательнее за рулем из-за скользкой дороги. В остальные дни недели погода будет оставаться относительно стабильной, поэтому существенных предостережений по одежде или пребыванию на улице синоптики не дают.

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