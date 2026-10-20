Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 21 по 27 жовтня обіцяє короткочасні дощі на початку тижня та стабільну прохолодну погоду без опадів у другій половині. Максимум удень +16°, мінімум +13°.

Осінню прохолоду в Харківській області минулого тижня синоптики вже фіксували напередодні нового погодного циклу, а тепер прогноз на найближчі сім днів показує короткочасні дощі на початку тижня та стабільну прохолодну погоду без опадів у другій половині.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня з 21 по 27 жовтня денна температура повітря в Харківській області коливатиметься від +13° до +16°.

У середу, 21 жовтня, повітря прогріється вдень до +14°, а вночі охолоне до +9°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 22 жовтня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +16° — це буде найтепліший день тижня. Вночі температура опуститься до +8°, небо залишиться малохмарним, проте синоптики прогнозують опади.

У п'ятницю, 23 жовтня, денна температура утримається на позначці +16°, а вночі похолодає до +7°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У суботу, 24 жовтня, повітря вдень прогріється до +15°, вночі ж температура триматиметься на рівні +7°. Хмарність буде незначною, без опадів.

У неділю, 25 жовтня, вдень очікується +13° — найпрохолодніший денний показник тижня, вночі термометри покажуть +6°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У понеділок, 26 жовтня, температура вдень утримається на тій самій позначці +13°, вночі — +6°. Хмарність малозначна, без опадів.

У вівторок, 27 жовтня, завершальний день тижня принесе вдень +13°, вночі трохи тепліше — +8°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

Найтепліше в Харківській області буде у четвер та п'ятницю, 22-23 жовтня, коли денна температура сягне +16°. Найпрохолодніше — у неділю та понеділок, 25-26 жовтня, коли максимум не перевищить +13°. Перепад денних температур за тиждень становить лише 3°, а опади синоптики прогнозують у середу та четвер, 21-22 жовтня.

У дні з можливими опадами — середу та четвер, 21-22 жовтня, — мешканцям області варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. Решту тижня погода залишатиметься сухою й прохолодною, тож варто вдягатися тепліше, особливо вранці та ввечері, коли нічна температура опускається до +6-9°. Людям похилого віку та дітям радимо уникати тривалого перебування на вулиці в прохолодні вечірні години.

Раніше Politeka повідомляла, що харківську область накриє різке похолодання: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 жовтня.

Також Politeka повідомляла, що синоптики попередили про дощі: прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 18 по 24 жовтня.

Як повідомляла Politeka, харківську область накриє антициклон: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 жовтня.