Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 27 октября по 2 ноября обещает переменную облачность и кратковременные осадки трижды в течение недели, а максимальная температура воздуха днем достигнет +17°.

Предыдущий недельный прогноз для региона уже предупреждал о похожей картине, а новая неделя с 27 октября по 2 ноября в Одесской области снова принесет переменную облачность и кратковременные осадки сразу в трех днях.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура воздуха в течение недели будет колебаться от +14° до +17°, а ночная — от +10° до +14°.

Во вторник, 27 октября, воздух днем прогреется до +17°, ночью похолодает до +14°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 28 октября, столбики термометров днем остановятся на отметке +16°, а ночью опустятся до +13°. Облачность сохранится с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 29 октября, днем все еще будет держаться +16°, а ночью температура снизится до +11°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 30 октября, дневная температура опустится до +14°, ночная — до +10°. Это самый прохладный день недели, облачность — с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В субботу, 31 октября, днем удержится +14°, ночью потеплеет до +11°. Облачно с прояснениями, и в этот день снова возможны осадки.

В воскресенье, 1 ноября, температура днем останется на отметке +14°, ночью — +11°. Облачность станет переменной, осадков не ожидается.

В понедельник, 2 ноября, завершающий день недели принесет днем +14°, ночью — +12°. Небо покроют облака с прояснениями, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет вторник, 27 октября, с температурой +17° днем, а самым прохладным — пятница, 30 октября, когда воздух прогреется лишь до +14°. Перепад температур за неделю небольшой — всего 3°. Осадки прогнозируют трижды: во вторник, 27 октября, в субботу, 31 октября, и в понедельник, 2 ноября.

В дни с возможными осадками — во вторник, субботу и понедельник — стоит взять с собой зонт и быть осторожнее за рулем из-за мокрого дорожного покрытия. Поскольку ночная температура в отдельные дни опускается до +10°, следует одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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