Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 27 жовтня по 2 листопада обіцяє мінливу хмарність та короткочасні опади тричі протягом тижня, а максимальна температура повітря вдень сягне +17°.

Попередній тижневий прогноз для регіону вже попереджав про схожу картину, а новий тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Одеській області знову принесе мінливу хмарність і короткочасні опади одразу в трьох днях.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура повітря протягом тижня коливатиметься від +14° до +17°, а нічна — від +10° до +14°.

У вівторок, 27 жовтня, повітря вдень прогріється до +17°, вночі похолодає до +14°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 28 жовтня, стовпчики термометрів удень зупиняться на позначці +16°, а вночі опустяться до +13°. Хмарність збережеться з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 29 жовтня, вдень все ще триматиметься +16°, а вночі температура знизиться до +11°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 30 жовтня, денна температура опуститься до +14°, нічна — до +10°. Це найпрохолодніший день тижня, хмарність — з проясненнями, опадів не прогнозують.

У суботу, 31 жовтня, вдень утримається +14°, вночі потеплішає до +11°. Хмарно з проясненнями, і цього дня знову можливі опади.

У неділю, 1 листопада, температура вдень залишиться на позначці +14°, вночі — +11°. Хмарність стане мінливою, опадів не очікується.

У понеділок, 2 листопада, завершальний день тижня принесе вдень +14°, вночі — +12°. Небо вкриють хмари з проясненнями, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 27 жовтня, з температурою +17° вдень, а найпрохолоднішим — п’ятниця, 30 жовтня, коли повітря прогріється лише до +14°. Перепад температур за тиждень невеликий — усього 3°. Опади прогнозують тричі: у вівторок, 27 жовтня, у суботу, 31 жовтня, та в понеділок, 2 листопада.

У дні з можливими опадами — у вівторок, суботу та понеділок — варто взяти з собою парасолю та бути обережнішими за кермом через мокре дорожнє покриття. Оскільки нічна температура в окремі дні опускається до +10°, слід одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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