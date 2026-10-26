Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 27 октября по 2 ноября обещает относительно стабильную прохладную погоду: днем до +14°, а кратковременные осадки ожидаются только в субботу, 31 октября.

прогноз на предыдущую неделю обещал дожди в регионе, а на этот раз синоптики ожидают более спокойную погоду с кратковременными осадками только в субботу, 31 октября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура будет держаться в пределах +11°...+14°, а ночная — от +8° до +10°.

Во вторник, 27 октября, воздух прогреется до +14°, а ночью похолодает до +9°. Небо останется облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В среду, 28 октября, столбики термометров днем поднимутся до +13°, а ночью опустятся до +10°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 29 октября, температура днем удержится на отметке +12°, ночью похолодает до +8°. Небо облачное с прояснениями, осадков не ожидается.

В пятницу, 30 октября, воздух прогреется лишь до +11° — это будет самый прохладный день недели, ночью термометры покажут +9°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 31 октября, днем ожидается +12°, ночью +10°. Облачно с прояснениями, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 1 ноября, воздух прогреется до +14°, ночью похолодает до +10°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 2 ноября, температура днем удержится на уровне +14°, ночью — +10°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Самыми теплыми днями недели станут вторник, 27 октября, воскресенье, 1 ноября, и понедельник, 2 ноября, когда днем ожидается +14°. Самым прохладным будет пятница, 30 октября, — всего +11°. Перепад температур за неделю составит 3°, а единственный день с осадками — суббота, 31 октября.

В субботу, 31 октября, из-за возможных осадков стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем — дорожное покрытие может стать скользким. В остальные дни недели, несмотря на облачность, существенных осадков не прогнозируется, поэтому прогулки и дела на свежем воздухе можно планировать без ограничений. Поскольку ночью температура опускается до +8°...+10°, утром и вечером стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

Ранее Politeka сообщала, что днепропетровскую область накануне накроют дожди.

Также Politeka сообщала, что осень берет свое в регионе.

Как сообщала Politeka, днепропетровскую область ранее накрывало похолодание с дождями.