Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 28 октября по 3 ноября обещает заметное похолодание до +8° в субботу и возможные осадки дважды за неделю, тогда как днём воздух местами будет прогреваться до +14°.

Дожди над Харьковщиной на прошлой неделе стали прологом к новому этапу осенней непогоды, и теперь синоптики представили прогноз на следующие семь дней — с 28 октября по 3 ноября, когда область вновь ожидают осадки и заметные колебания температуры.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днём воздух будет прогреваться от +8° до +14°, а ночью температура будет колебаться от +3° до +8°.

В среду, 28 октября, в области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков: днём воздух прогреется до +12°, а ночью похолодает до +7°.

В четверг, 29 октября, столбики термометров днём будут подниматься до +14° — это самый тёплый день недели, ночью же будет около +7°. Облачность ожидается с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 30 октября, днём воздух прогреется до +13°, а ночью похолодает до +5°. Небо останется облачным с прояснениями, без осадков.

В субботу, 31 октября, погода заметно изменится: днём температура опустится лишь до +8°, а ночью удержится на отметке +8°. Облачно с прояснениями, и в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 1 ноября, воздух немного прогреется — до +11° днём, ночью же похолодает до +6°. Небо ожидается малооблачным, без осадков.

В понедельник, 2 ноября, днём удержится +11°, а ночью станет самое холодное за неделю — до +3°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 3 ноября, днём потеплеет до +12°, ночью же будет около +7°. Облачно с прояснениями, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет четверг, 29 октября, с температурой +14°, а самым прохладным днём будет суббота, 31 октября, когда воздух прогреется лишь до +8°. Перепад температур за неделю достигнет 6°. Осадки прогнозируют дважды — в субботу, 31 октября, и во вторник, 3 ноября.

В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожнее за рулём из-за скользкой дороги. А из-за ночного похолодания до +3° в начале ноября следует одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей, чтобы избежать переохлаждения утром и вечером.

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