Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 28 жовтня по 3 листопада обіцяє помітне похолодання до +8° у суботу та можливі опади двічі за тиждень, тоді як удень повітря місцями прогріватиметься до +14°.

Дощі над Харківщиною минулого тижня стали прологом до нового етапу осінньої негоди, і тепер синоптики представили прогноз на наступні сім днів — з 28 жовтня по 3 листопада, коли область знову очікують опади та помітні коливання температури.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень повітря прогріватиметься від +8° до +14°, а вночі температура коливатиметься від +3° до +8°.

У середу, 28 жовтня, в області очікується хмарна з проясненнями погода без опадів: вдень повітря прогріється до +12°, а вночі охолоне до +7°.

У четвер, 29 жовтня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +14° — це найтепліший день тижня, вночі ж буде близько +7°. Хмарність очікується з проясненнями, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 30 жовтня, вдень повітря прогріється до +13°, а вночі похолодає до +5°. Небо залишиться хмарним із проясненнями, без опадів.

У суботу, 31 жовтня, погода помітно зміниться: вдень температура опуститься лише до +8°, а вночі утримається на позначці +8°. Хмарно з проясненнями, і цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 1 листопада, повітря трохи прогріється — до +11° вдень, вночі ж похолодає до +6°. Небо очікується малохмарним, без опадів.

У понеділок, 2 листопада, вдень утримається +11°, а вночі стане найхолодніше за тиждень — до +3°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У вівторок, 3 листопада, вдень потеплішає до +12°, вночі ж буде близько +7°. Хмарно з проясненнями, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 29 жовтня, з температурою +14°, а найпрохолодніше вдень буде в суботу, 31 жовтня, коли повітря прогріється лише до +8°. Перепад температур за тиждень сягне 6°. Опади прогнозують двічі — у суботу, 31 жовтня, та у вівторок, 3 листопада.

У дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу. А через нічне похолодання до +3° на початку листопада слід вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей, щоб уникнути переохолодження вранці та ввечері.

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