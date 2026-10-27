Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 28 октября по 3 ноября показывает резкое похолодание: если в начале недели воздух прогреется до +16°, то ко вторнику, 3 ноября, максимум опустится до +9°. Синоптики также прогнозируют осадки в течение трех дней недели.

Предыдущий прогноз погоды для региона уже предупреждал о возможных осадках, а новые данные Гидрометцентра показывают ещё и резкое похолодание: за неделю максимальная дневная температура в Одесской области упадёт с +16° до +9°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 28 октября по 3 ноября дневная температура в Одесской области будет колебаться от +9° до +16°, а ночная — от +9° до +13°.

В среду, 28 октября, воздух прогреется до +16° днём, а ночью похолодает до +13°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В четверг, 29 октября, дневная температура опустится до +15°, ночная — до +11°. Облачность ожидается переменная, и в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 30 октября, столбики термометров днём покажут +13°, а ночью — +10°. Небо останется облачным с прояснениями, без осадков.

В субботу, 31 октября, температура днём поднимется до +14°, ночью удержится на отметке +11°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В воскресенье, 1 ноября, дневная температура снизится до +11°, ночная — до +9°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 2 ноября, воздух прогреется лишь до +10° днём, а ночью температура удержится на той же отметке +10°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 3 ноября, днём и ночью ожидается одинаковая температура — +9°. Небо будет облачным, возможны осадки.

Итак, самым тёплым днём недели станет среда, 28 октября, с температурой +16° днём, а самым прохладным — вторник, 3 ноября, когда воздух прогреется лишь до +9°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют в четверг, 29 октября, а также в понедельник, 2 ноября, и вторник, 3 ноября.

Из-за резкого похолодания, которое произойдёт за неделю, одесситам стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками — четверг, понедельник и вторник — не помешает иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге из-за скользких участков.

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