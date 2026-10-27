Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 28 жовтня по 3 листопада показує стрімке похолодання: якщо на початку тижня повітря прогріється до +16°, то до вівторка, 3 листопада, максимум опуститься до +9°. Синоптики також прогнозують опади у три дні тижня.

Попередній прогноз погоди для регіону вже попереджав про можливі опади, а нові дані Гідрометцентру показують ще й стрімке похолодання: за тиждень максимальна денна температура в Одеській області впаде з +16° до +9°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 28 жовтня по 3 листопада денна температура в Одеській області коливатиметься від +9° до +16°, а нічна — від +9° до +13°.

У середу, 28 жовтня, повітря прогріється до +16° вдень, а вночі похолодає до +13°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У четвер, 29 жовтня, денна температура опуститься до +15°, нічна — до +11°. Хмарність очікується мінлива, і цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 30 жовтня, стовпчики термометрів вдень покажуть +13°, а вночі — +10°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, без опадів.

У суботу, 31 жовтня, температура вдень підніметься до +14°, вночі утримається на позначці +11°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У неділю, 1 листопада, денна температура знизиться до +11°, нічна — до +9°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 2 листопада, повітря прогріється лише до +10° вдень, а вночі температура утримається на тій самій позначці +10°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 3 листопада, вдень і вночі очікується однакова температура — +9°. Небо буде хмарним, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 28 жовтня, з температурою +16° вдень, а найпрохолоднішим — вівторок, 3 листопада, коли повітря прогріється лише до +9°. Перепад денних температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують у четвер, 29 жовтня, а також у понеділок, 2 листопада, та вівторок, 3 листопада.

Через стрімке похолодання, яке відбудеться за тиждень, одеситам варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — четвер, понеділок та вівторок — не завадить мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі через слизькі ділянки.

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