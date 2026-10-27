Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 28 октября по 3 ноября показывает стабильную, по-осеннему прохладную погоду: днем воздух будет прогреваться от +11° до +13°, а в конце периода, в понедельник и вторник, синоптики прогнозируют осадки.

Тучи с осадками уже надвигались на регион в конце прошлой недели, и новый период с 28 октября по 3 ноября тоже не обойдется без дождей — правда, придут они лишь во второй половине недели, а в целом днепропетровцев ждет стабильная прохладная погода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 28 октября по 3 ноября дневные температуры в Днепропетровской области будут держаться в пределах от +11° до +13°.

В среду, 28 октября, воздух днем прогреется до +13°, а ночью охладится до +10°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В четверг, 29 октября, днем удержится та же отметка +13°, тогда как ночью столбики термометров опустятся до +9°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 30 октября, температура днем немного снизится — до +11°, ночью до +8°. Небо останется облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В субботу, 31 октября, днем воздух прогреется до +11°, а ночью — до +9°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 1 ноября, дневная температура удержится на отметке +11°, однако ночью заметно похолодает — до +5°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 2 ноября, днем станет немного теплее — до +12°, ночью до +6°. Облачно с прояснениями, и именно в этот день синоптики уже прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 3 ноября, завершающий день недели принесет днем +12°, а ночью +9°. Облачно с прояснениями, возможные осадки сохранятся.

Самым теплым окажется среда, 28 октября, с дневной температурой +13°, а самым прохладным днем будет пятница, 30 октября, — +11°. Перепад дневных температур за неделю составляет всего 2°, однако ночью диапазон шире — от +10° в начале недели до +5° в воскресенье. Осадки синоптики прогнозируют в понедельник, 2 ноября, и во вторник, 3 ноября.

В дни с возможными осадками — в понедельник и вторник — жителям области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. Из-за ночного похолодания до +5° в воскресенье пожилым людям и детям стоит одеваться теплее, особенно утром и вечером.

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