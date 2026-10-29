Графики отключения света в Кропивницком на 30 октября опубликовали энергетики - без электроэнергии временно останутся десятки улиц в разных районах города.

Графики отключения света в Кропивницком на 30 октября снова обновились - энергетики запланировали плановые работы на сетях, из-за которых часть города временно останется без электроснабжения.

Отключения связаны с техническим обслуживанием и текущим ремонтом оборудования. Об этом сообщает Кировоградоблэнерго на официальном сайте компании.

Какие улицы останутся без света 30 октября

С 08:00 до 17:00 из-за технического обслуживания электроэнергию отключат на ряде улиц и переулков Кропивницкого. В перечне - переулок Квитки Цисык (дома 35-52, четные и нечетные), переулок Красной калины (3-38/2), переулок Глухой (1, 6-10), улица Аллы Горской (64-107/43), переулок Спасский (82-119), переулок Горской Аллы (75, 82, 91, 100, 101).

Также без света останутся улица Наталии Ужвий (12-51/141), тупик Бианский (2-11), переулок Аврамовский (3-17а), улица Байгородская (52-97), переулок Байгородский (6, 8), тупик Байгородский (3, 5, 6), переулок Косой Въезд (1, 1а, 2, 2а).

В перечень также вошли улица Амвросия Ждахи (67-112), улица Галушкина (58-118), улица Тараса Шевченко (85-136а), улица Архитектора Паученко (133-176а) и переулок Голубиный (6/20-16).

Текущий ремонт в районе Новое

Отдельно с 09:00 до 17:00 из-за текущего ремонта обесточат часть домов в районе Новое. Речь идет об улице Татьяны Яблонской (1, 3, 5, 6, 7, 19, 47) и улице Валентины Радзимовской (1-14, 8А, 10А).

Что делать жителям

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды. После завершения работ электроснабжение восстановят без дополнительного предупреждения.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Кропивницком 27 октября: опубликованы графики.

Также Politeka сообщала, зарядите павербанки и телефоны: опубликован график отключения света в Кропивницком на 25 октября.