Графіки відключення світла у Кропивницькому на 30 жовтня опублікували енергетики - без електроенергії тимчасово залишаться десятки вулиць у різних районах міста.

Графіки відключення світла у Кропивницькому на 30 жовтня знову оновилися - енергетики запланували планові роботи на мережах, через які частина міста тимчасово залишиться без електропостачання.

Відключення пов'язані з технічним обслуговуванням та поточним ремонтом обладнання. Про це повідомляє Кіровоградобленерго на офіційному сайті компанії.

Які вулиці залишаться без світла 30 жовтня

З 08:00 до 17:00 через технічне обслуговування електроенергію відключать на низці вулиць і провулків Кропивницького. У переліку - провулок Квітки Цісик (будинки 35-52, парні й непарні), провулок Червоної калини (3-38/2), провулок Глухий (1, 6-10), вулиця Алли Горської (64-107/43), провулок Спаський (82-119), провулок Горської Алли (75, 82, 91, 100, 101).

Також без світла залишаться вулиця Наталії Ужвій (12-51/141), тупик Біанський (2-11), провулок Аврамівський (3-17а), вулиця Байгородська (52-97), провулок Байгородський (6, 8), тупик Байгородський (3, 5, 6), провулок Косий В'їзд (1, 1а, 2, 2а).

До переліку також увійшли вулиця Амвросія Ждахи (67-112), вулиця Галушкіна (58-118), вулиця Тараса Шевченка (85-136а), вулиця Архітектора Паученка (133-176а) та провулок Голубиний (6/20-16).

Поточний ремонт у районі Нове

Окремо з 09:00 до 17:00 через поточний ремонт знеструмлять частину будинків у районі Нове. Йдеться про вулицю Тетяни Яблонської (1, 3, 5, 6, 7, 19, 47) та вулицю Валентини Радзимовської (1-14, 8А, 10А).

Що робити мешканцям

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також подбати про запас води. Після завершення робіт електропостачання відновлять без додаткового попередження.

Раніше Politeka повідомляла, енергетики попередили про відключення світла в Кропивницькому 27 жовтня: опубліковано графіки.

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