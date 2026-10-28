Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 29 октября по 4 ноября обещает стремительное снижение температуры: от +14° в начале недели до +7° в среду, перепад составит 7°.

Прогноз погоды на предыдущую неделю с дождями для Днепропетровщины уже прошёл — теперь на очереди новая неделя, с 29 октября по 4 ноября, когда область накроет резкое похолодание: максимальная температура упадёт с +14° до +7°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели в Днепропетровской области будут колебаться от +7° до +14°, а ночные — от +4° до +9°.

В четверг, 29 октября, воздух днём прогреется до +14°, а ночью похолодает до +9°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В пятницу, 30 октября, столбики термометров днём будут подниматься до +11°, а ночью опускаться до +8°. Облачность останется переменной — с прояснениями, без осадков.

В субботу, 31 октября, днём ожидается +11°, ночью +9°. Облачно с прояснениями, и в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 1 ноября, температура днём удержится на отметке +13°, а ночью опустится до +6°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В понедельник, 2 ноября, днём воздух прогреется до +10°, ночью похолодает до +6°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 3 ноября, днём ожидается +10°, ночью +8°. Облачность будет переменной, без осадков.

В среду, 4 ноября, столбики термометров опустятся днём до +7°, а ночью — до +4°. Небо малооблачное, и синоптики в этот день также прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет четверг, 29 октября, с температурой +14°, а самым прохладным — среда, 4 ноября, когда воздух прогреется лишь до +7°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в субботу, 31 октября, и в среду, 4 ноября.

Учитывая резкое похолодание, жителям области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В субботу и среду, когда возможны осадки, не помешает иметь при себе зонт и быть осторожнее за рулём из-за скользкой дороги.

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