Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 29 жовтня по 4 листопада обіцяє стрімке зниження температури: від +14° на початку тижня до +7° у середу, перепад становитиме 7°.

Прогноз погоди на попередній тиждень із дощами для Дніпропетровщини вже минув — тепер на черзі новий тиждень, з 29 жовтня по 4 листопада, коли область накриє різке похолодання: максимальна температура впаде з +14° до +7°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня у Дніпропетровській області коливатимуться від +7° до +14°, а нічні — від +4° до +9°.

У четвер, 29 жовтня, повітря прогріється вдень до +14°, а вночі похолодає до +9°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У п’ятницю, 30 жовтня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +11°, а вночі опускатимуться до +8°. Хмарність залишиться мінливою — з проясненнями, без опадів.

У суботу, 31 жовтня, вдень очікується +11°, вночі +9°. Хмарно з проясненнями, і цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 1 листопада, температура вдень утримається на позначці +13°, а вночі опуститься до +6°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У понеділок, 2 листопада, вдень повітря прогріється до +10°, вночі похолодає до +6°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 3 листопада, вдень очікується +10°, вночі +8°. Хмарність буде мінливою, без опадів.

У середу, 4 листопада, стовпчики термометрів опустяться вдень до +7°, а вночі — до +4°. Небо малохмарне, і синоптики цього дня також прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 29 жовтня, з температурою +14°, а найпрохолоднішим — середа, 4 листопада, коли повітря прогріється лише до +7°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують двічі — у суботу, 31 жовтня, та в середу, 4 листопада.

Зважаючи на стрімке похолодання, мешканцям області варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У суботу та середу, коли можливі опади, не завадить мати при собі парасольку та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу.

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