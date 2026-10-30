Денежная помощь в Днепропетровской области теперь доступна и переселенцам, которые ведут хозяйство: благотворительный фонд «Каритас Каменское» открыл грантовую программу до 15 000 гривен на подготовку сельскохозяйственных построек к зиме. Помощь могут получить ВПЛ из уязвимых категорий, проживающие в шести громадах региона. Об этом сообщает издание «Бахмут IN.UA».
Средства дают не всем подряд, а только тем переселенцам, которые действительно содержат собственное хозяйство. Максимальная сумма гранта составляет 15 000 гривен, и направить ее можно на конкретные нужды перед зимним периодом.
На что разрешено потратить грант
Деньги предназначены исключительно для подготовки хозяйства к холодам. По условиям программы выделенные средства можно использовать на:
- утепление и ремонт сараев, конюшен и кладовых;
- обустройство вентиляции и освещения помещений для содержания животных;
- ремонт овощехранилищ;
- заготовку кормов.
Программа действует не по всей области, а только в определенных громадах Днепропетровщины: Криничанской, Вишневской, Лиховской, Саксаганской, Божедаровской, а также в селах Верхнеднепровской громады.
Кто из ВПЛ может подать заявку
Грант рассчитан на переселенцев, которые относятся к уязвимым категориям. Подать заявку могут многодетные семьи, люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, одинокие родители и опекуны несовершеннолетних детей, безработные старше 50 лет, одинокие люди старше 60 лет, а также беременные женщины и семьи с детьми до трех лет.
Важное условие: среднемесячный доход на одного человека в домохозяйстве не должен превышать 8 422 гривны. Кроме того, заявители не должны были ранее получать денежную помощь на ведение сельского хозяйства в виде агрогранта.
Какие документы нужны
Для регистрации на программу необходимо подготовить:
- паспорта и идентификационные коды всех совершеннолетних членов домохозяйства;
- выписку о зарегистрированном месте проживания для владельцев ID-карт;
- реквизиты банковского счета (IBAN);
- документы детей, если они есть;
- документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.
Как зарегистрироваться на помощь
Для участия в программе нужно позвонить на горячую линию благотворительного фонда «Каритас Каменское». Звонки принимают в будни с 10:00 до 16:00 по номерам: +380 68 175 78 08 и +380 50 081 00 69.
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