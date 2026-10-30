Благотворительный фонд «Каритас Каменское» открыл грантовую программу для переселенцев, ведущих собственное хозяйство в шести громадах Днепропетровской области. Максимальный размер помощи для подготовки хозяйства к зиме - 15 000 гривен.

Денежная помощь в Днепропетровской области теперь доступна и переселенцам, которые ведут хозяйство: благотворительный фонд «Каритас Каменское» открыл грантовую программу до 15 000 гривен на подготовку сельскохозяйственных построек к зиме. Помощь могут получить ВПЛ из уязвимых категорий, проживающие в шести громадах региона. Об этом сообщает издание «Бахмут IN.UA».

Средства дают не всем подряд, а только тем переселенцам, которые действительно содержат собственное хозяйство. Максимальная сумма гранта составляет 15 000 гривен, и направить ее можно на конкретные нужды перед зимним периодом.

На что разрешено потратить грант

Деньги предназначены исключительно для подготовки хозяйства к холодам. По условиям программы выделенные средства можно использовать на:

утепление и ремонт сараев, конюшен и кладовых;

обустройство вентиляции и освещения помещений для содержания животных;

ремонт овощехранилищ;

заготовку кормов.

Программа действует не по всей области, а только в определенных громадах Днепропетровщины: Криничанской, Вишневской, Лиховской, Саксаганской, Божедаровской, а также в селах Верхнеднепровской громады.

Кто из ВПЛ может подать заявку

Грант рассчитан на переселенцев, которые относятся к уязвимым категориям. Подать заявку могут многодетные семьи, люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, одинокие родители и опекуны несовершеннолетних детей, безработные старше 50 лет, одинокие люди старше 60 лет, а также беременные женщины и семьи с детьми до трех лет.

Важное условие: среднемесячный доход на одного человека в домохозяйстве не должен превышать 8 422 гривны. Кроме того, заявители не должны были ранее получать денежную помощь на ведение сельского хозяйства в виде агрогранта.

Какие документы нужны

Для регистрации на программу необходимо подготовить:

паспорта и идентификационные коды всех совершеннолетних членов домохозяйства;

выписку о зарегистрированном месте проживания для владельцев ID-карт;

реквизиты банковского счета (IBAN);

документы детей, если они есть;

документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.

Как зарегистрироваться на помощь

Для участия в программе нужно позвонить на горячую линию благотворительного фонда «Каритас Каменское». Звонки принимают в будни с 10:00 до 16:00 по номерам: +380 68 175 78 08 и +380 50 081 00 69.

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