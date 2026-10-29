Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 30 октября по 5 ноября обещает стремительное похолодание: если в начале недели воздух прогреется до +13°, то уже в четверг, 5 ноября, термометры покажут всего +3°.

Предыдущий недельный прогноз для Харьковщины уже фиксировал колебания температур, а новая неделя, с 30 октября по 5 ноября, принесет еще более ощутимое похолодание — от +13° в начале до всего +3° в конце.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели в Харьковской области будут колебаться от +3° до +13°.

В пятницу, 30 октября, воздух прогреется до +13°, ночью похолодает до +6°. Небо останется малооблачным, без осадков — самый теплый и сухой день недели.

В субботу, 31 октября, столбики термометров опустятся до +11° днем и +9° ночью. Ожидается облачная погода, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 1 ноября, днем удержится +11°, ночью — +9°. Небо облачно с прояснениями, и в этот день также возможны осадки.

В понедельник, 2 ноября, температура немного поднимется — до +12° днем, ночью ожидается +8°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 3 ноября, воздух прогреется до +11°, ночная температура составит +8°. Облачность с прояснениями сохранится, осадков не прогнозируют.

В среду, 4 ноября, дневная температура снизится до +8°, ночью — до +6°. Небо облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 5 ноября, произойдет самое заметное похолодание недели: днем всего +3°, ночью — +2°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым теплым в Харьковской области будет начало недели, пятница, 30 октября, — до +13°. Самым прохладным — четверг, 5 ноября, когда воздух прогреется лишь до +3°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 10°. Осадки синоптики прогнозируют трижды — в субботу, 31 октября, в воскресенье, 1 ноября, и в четверг, 5 ноября.

Учитывая стремительное похолодание в конце недели, харьковчанам стоит заранее позаботиться о теплой одежде — особенно это касается пожилых людей и детей. В дни с возможными осадками (31 октября, 1 и 5 ноября) стоит иметь при себе зонт и быть осторожнее за рулем из-за скользкой дороги.

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