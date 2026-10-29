Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 30 жовтня по 5 листопада обіцяє стрімке похолодання: якщо на початку тижня повітря прогріється до +13°, то вже у четвер, 5 листопада, термометри покажуть лише +3°.

Попередній тижневий прогноз для Харківщини вже фіксував коливання температур, а новий тиждень, з 30 жовтня по 5 листопада, принесе ще відчутніше похолодання — від +13° на початку до лише +3° наприкінці.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня у Харківській області коливатимуться від +3° до +13°.

У п’ятницю, 30 жовтня, повітря прогріється до +13°, вночі похолодає до +6°. Небо залишиться малохмарним, без опадів — найтепліший і найсухіший день тижня.

У суботу, 31 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +11° вдень і +9° вночі. Очікується хмарна погода, синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 1 листопада, вдень утримається +11°, вночі — +9°. Небо хмарне з проясненнями, і цього дня також можливі опади.

У понеділок, 2 листопада, температура трохи підніметься — до +12° вдень, вночі очікується +8°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 3 листопада, повітря прогріється до +11°, нічна температура становитиме +8°. Хмарність із проясненнями збережеться, опадів не прогнозують.

У середу, 4 листопада, денна температура знизиться до +8°, вночі — до +6°. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У четвер, 5 листопада, відбудеться найпомітніше похолодання тижня: вдень лише +3°, вночі — +2°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтепліше у Харківській області буде на початку тижня, у п’ятницю, 30 жовтня, — до +13°. Найпрохолодніше — у четвер, 5 листопада, коли повітря прогріється лише до +3°. Перепад денних температур за тиждень сягне 10°. Опади синоптики прогнозують тричі — у суботу, 31 жовтня, у неділю, 1 листопада, та у четвер, 5 листопада.

З огляду на стрімке похолодання наприкінці тижня, харків’янам варто заздалегідь подбати про теплий одяг — особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами (31 жовтня, 1 та 5 листопада) варто мати при собі парасольку та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу.

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