Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 30 октября по 5 ноября показывает переменную облачность и дожди сразу четыре дня из семи: самым теплым будет суббота, 31 октября, когда воздух прогреется до +13°, а в конце недели похолодает до +8°.

Предыдущий прогноз дождей на Одесчине уже предупреждал жителей о неустойчивой погоде, и новая неделя с 30 октября по 5 ноября это подтверждает – дожди будут возвращаться в область четыре раза из семи дней.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура будет колебаться от +8° до +13°, а ночью – от +6° до +11°.

В пятницу, 30 октября, небо будет облачным с прояснениями, днем воздух прогреется до +11°, а ночью останется на той же отметке +11° – синоптики не исключают осадков.

В субботу, 31 октября, столбики термометров днем поднимутся до +13°, ночью похолодает до +10°, облачность также с прояснениями, возможны осадки.

В воскресенье, 1 ноября, погода станет малооблачной и без осадков: днем +13°, ночью +9°.

В понедельник, 2 ноября, температура удержится на отметке +13° днем, ночью опустится до +9°, небо останется малооблачным, осадков не ожидается.

Во вторник, 3 ноября, облачность снова с прояснениями, днем +13°, ночью +10°, синоптики прогнозируют осадки.

В среду, 4 ноября, воздух прогреется лишь до +10°, ночью похолодает до +8°, облачно с прояснениями, возможны осадки.

В четверг, 5 ноября, неделя завершится переменной облачностью без осадков: днем +8°, ночью +6°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 31 октября, с температурой +13°, а самым прохладным будет четверг, 5 ноября, когда днем не поднимется выше +8°. Перепад температур за неделю составит 5°, а осадки синоптики прогнозируют сразу четыре дня – в пятницу, субботу, вторник и среду.

В дни с возможными осадками одесситам стоит брать с собой зонт и быть осторожнее за рулем из-за скользкой дороги. Из-за неустойчивой облачности и прохладных ночей в конце недели не лишним будет одеваться теплее, особенно во время вечерних прогулок.

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