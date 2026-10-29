Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 30 жовтня по 5 листопада показує мінливу хмарність і дощі одразу чотири дні з семи: найтепліше буде в суботу, 31 жовтня, коли повітря прогріється до +13°, а наприкінці тижня похолодає до +8°.

Попередній прогноз дощів на Одещині уже попереджав мешканців про нестійку погоду, і новий тиждень із 30 жовтня по 5 листопада це підтверджує – дощі повертатимуться до області чотири рази з семи днів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура коливатиметься від +8° до +13°, а вночі – від +6° до +11°.

У п’ятницю, 30 жовтня, небо буде хмарним із проясненнями, вдень повітря прогріється до +11°, а вночі залишиться на тій самій позначці +11° – синоптики не виключають опадів.

У суботу, 31 жовтня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +13°, вночі похолодає до +10°, хмарність також із проясненнями, можливі опади.

У неділю, 1 листопада, погода стане малохмарною і без опадів: вдень +13°, вночі +9°.

У понеділок, 2 листопада, температура утримається на позначці +13° вдень, вночі опуститься до +9°, небо залишиться малохмарним, опадів не очікується.

У вівторок, 3 листопада, хмарність знову з проясненнями, вдень +13°, вночі +10°, синоптики прогнозують опади.

У середу, 4 листопада, повітря прогріється лише до +10°, вночі похолодає до +8°, хмарно з проясненнями, можливі опади.

У четвер, 5 листопада, тиждень завершиться мінливою хмарністю без опадів: вдень +8°, вночі +6°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 31 жовтня, з температурою +13°, а найпрохолодніше буде в четвер, 5 листопада, коли вдень не підніметься вище +8°. Перепад температур за тиждень складе 5°, а опади синоптики прогнозують одразу чотири дні – у п’ятницю, суботу, вівторок та середу.

У дні з можливими опадами одеситам варто брати з собою парасольку та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу. Через нестійку хмарність і прохолодні ночі наприкінці тижня не зайвим буде одягатися тепліше, особливо під час вечірніх прогулянок.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про короткочасні дощі: прогноз погоди на тиждень в одеській області з 25 по 31 жовтня.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про короткочасні дощі: прогноз погоди на тиждень в одеській області з 24 по 30 жовтня.

Як повідомляла Politeka, одеську область очікують короткочасні дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 жовтня.