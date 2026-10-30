Отключение света в Запорожье на 30 октября уже опубликовано, а теперь стали известны графики на субботу. В Запорожье 31 октября продолжатся работы на сетях, из-за чего часть потребителей временно останется без электроэнергии.

В этот раз речь идет о срочном ремонте электрооборудования, поэтому свет будут отключать коротким промежутком. Как сообщает «Запорожьеоблэнерго», отключение начнется в 09:00 и продлится до 12:00.

Без света окажутся жители ряда адресов в нескольких районах города. Энергетики просят заранее подготовиться: зарядить павербанки, телефоны и убрать из розеток чувствительную к перепадам технику.

Какие адреса обесточат 31 октября

Перечень довольно большой. В частности, отключения коснутся бульвара Винтера (дома 2-50), а также улиц Айнлагской, Алма-Атинской, Арсена Коваленко, Бориспольской, Верхнехортицкой, Винницкой и многих других.

Полностью без света останутся часть домов на улице Музейной, Цветочной, Лицейной, Михаила Грушевского, Трансформаторников, Ученической и Черняховского. Точный перечень номеров домов по каждой улице можно проверить на официальном ресурсе облэнерго.

Работы выполняют аварийные бригады, поэтому график может сдвинуться в зависимости от ситуации на месте. После завершения ремонта питание обещают восстановить в тот же день.

Что делать жителям

Если ваш адрес в списке, позаботьтесь о запасе воды и зарядите гаджеты накануне. Во время отключения не пользуйтесь лифтами без необходимости, а электроприборы лучше выключить заранее, чтобы избежать скачков напряжения при подаче питания.

Ранее Politeka сообщала, опубликованы графики отключения света в Запорожье на 29 октября.

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