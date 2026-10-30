Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 31 октября по 6 ноября обещает переменчивую осеннюю погоду: максимум прогреется до +12°, минимум опустится до +4°, а осадки синоптики прогнозируют сразу в пять из семи дней.

Предыдущий недельный прогноз погоды для Харьковщины уже предупреждал о дождях, и новая прогнозная карта лишь подтверждает тенденцию: с 31 октября по 6 ноября синоптики насчитали для Харьковской области аж пять дождливых дней из семи.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Харьковской области в течение недели будут колебаться от +4° до +12°.

В субботу, 31 октября, воздух днем прогреется до +10°, ночью похолодает до +8°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики не исключают осадков.

В воскресенье, 1 ноября, столбики термометров днем будут подниматься до +12° — это самый теплый день недели. Ночью ожидается +10°, облачность с прояснениями сохранится, возможны осадки.

В понедельник, 2 ноября, температура днем удержится на отметке +11°, ночью опустится до +9°. Облачно с прояснениями, синоптики снова прогнозируют осадки.

Во вторник, 3 ноября, днем все еще будет тепло — до +12°, но ночью ожидается существенное похолодание до +4°. Облачность переменная, без осадков.

В среду, 4 ноября, воздух прогреется лишь до +7° днем, ночью температура удержится на той же отметке — +7°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В четверг, 5 ноября, столбики термометров опустятся до самой низкой отметки недели: днем лишь +4°, ночью +2°. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

В пятницу, 6 ноября, днем немного потеплеет — до +6°, однако ночью ожидается похолодание до +1°. Небо облачное с прояснениями, возможны осадки.

Итак, теплее всего в Харьковской области будет в воскресенье, 1 ноября, когда воздух прогреется до +12°, а холоднее всего — в четверг, 5 ноября, когда максимум днем составит лишь +4°. Перепад температур за неделю достигнет 8°, а осадки синоптики прогнозируют в субботу, воскресенье, понедельник, четверг и пятницу.

Поскольку дожди ожидаются в пять из семи дней недели, харьковчанам стоит иметь при себе зонт и быть особенно внимательными за рулем на мокрой дороге. Перепад дневных температур в 8° также требует более теплой одежды — особенно это касается людей пожилого возраста, ведь уже в четверг, 5 ноября, днем не потеплеет выше +4°.

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