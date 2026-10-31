Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 1 по 7 ноября обещает резкие перепады: днем столбики термометров будут колебаться от +3° до +12°, а в начале недели возможны осадки.

Дожди над Харьковщиной на прошлой неделе уступят место переменчивой и более прохладной погоде. Новая неделя, с 1 по 7 ноября, принесет в Харьковской области резкие колебания температуры — от +12° до +3° днем, причем первые три дня еще пройдут с осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +3° до +12°, а ночная — от 0° до +9°.

В воскресенье, 1 ноября, в Харьковской области ожидается облачная с прояснениями погода, днем воздух прогреется до +11°, ночью похолодает до +9°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 2 ноября, погода останется похожей: облачно с прояснениями, днем +11°, ночью +9°. Осадки также возможны.

Во вторник, 3 ноября, столбики термометров днем будут подниматься до +12° — это самый теплый день недели, ночью же похолодает до +5°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В среду, 4 ноября, осадки отступят: день будет облачным с прояснениями, днем +7°, а ночью температура удержится на той же отметке — +7°.

В четверг, 5 ноября, ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется лишь до +5°, ночью похолодает до +3°, без осадков.

В пятницу, 6 ноября, облачно с прояснениями, днем +8°, ночью +4°, осадков синоптики не прогнозируют.

В субботу, 7 ноября, небо прояснится — ожидается малооблачная погода, днем лишь +3°, а ночью термометры покажут 0°. Это самый холодный день недели.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 3 ноября, с температурой +12°, а самым холодным — суббота, 7 ноября, когда днем будет лишь +3°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют в начале недели — в воскресенье, понедельник и вторник.

Из-за значительных перепадов температуры и возможных осадков в начале недели врачи и синоптики советуют харьковчанам одеваться по принципу многослойности и не забывать зонт в первые дни ноября. Особенно внимательными к резкой смене погоды стоит быть пожилым людям — для них перепад в 9° может отразиться на самочувствии, поэтому более теплая одежда на вторую половину недели не помешает.

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