Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 8 по 14 ноября обещает стремительное изменение температуры: от +5° в начале недели до +17° в субботу, 14 ноября.

Предыдущий недельный прогноз для региона уже предупреждал о дождях, а новая неделя с 8 по 14 ноября принесет еще и стремительное изменение температуры — от +5° до +17°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +5° до +17°.

В воскресенье, 8 ноября, воздух прогреется лишь до +5°, а ночью похолодает до -1°. Облачность переменная, осадков синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 9 ноября, температура удержится на той же отметке +5° днем, а ночью термометры покажут -1°. Облачность останется переменной, без осадков.

Во вторник, 10 ноября, столбики термометров поднимутся до +6° днем, а ночью ожидается +2°. Облачность переменная, осадков не предвидится.

В среду, 11 ноября, воздух прогреется до +8°, ночью похолодает до +1°. Небо затянут облака с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 12 ноября, дневная температура удержится на отметке +8°, а ночная поднимется до +6°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 13 ноября, воздух заметно прогреется — до +13° днем, ночью же ожидается +6°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В субботу, 14 ноября, неделя завершится самым теплым днем — до +17° днем и +13° ночью. Облачность переменная, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Самым теплым днем недели станет суббота, 14 ноября, когда воздух прогреется до +17°, а самыми холодными — воскресенье и понедельник, 8 и 9 ноября, с дневной температурой +5°. Перепад температур за неделю достигнет 12°. Осадки синоптики прогнозируют в среду, 11 ноября, пятницу, 13 ноября, и субботу, 14 ноября.

Из-за такого ощутимого перепада температур синоптики советуют жителям области одеваться по принципу многослойности и не забывать о теплой одежде, особенно людям пожилого возраста. В дни с возможными осадками — среду, пятницу и субботу — стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о перепаде температур: прогноз погоды на неделю с 6 по 12 ноября в Днепропетровской области.

Также Politeka сообщала, днепропетровскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 5 по 11 ноября.

Как сообщала Politeka, днепропетровскую область накроет похолодание: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 4 по 10 ноября.