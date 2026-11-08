Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 9 по 15 ноября показывает резкий перепад температур: от +16° в субботу до +4° в воскресенье, с осадками трижды за неделю.

Предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже предупреждал о похолодании и дождях, а новая неделя с 9 по 15 ноября принесет еще один резкий перепад температур — от +16° до +4°.

За прогнозом синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем температура будет колебаться от +4° до +16°, а ночью — от +1° до +12°.

В понедельник, 9 ноября, воздух прогреется до +6°, ночью похолодает до +1°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 10 ноября, температура удержится на отметке +6°, а ночью опустится до +2°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В среду, 11 ноября, днем также будет +6°, ночью +2°. Небо затянут тучи, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 12 ноября, столбики термометров поднимутся до +9° днем и +5° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 13 ноября, воздух прогреется до +14° днем, тогда как ночью похолодает до +3°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В субботу, 14 ноября, ожидается самый теплый день недели — до +16° днем и +12° ночью. Небо будет облачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 15 ноября, температура резко упадет до +4° днем и +4° ночью. Погода малооблачная, возможны осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет суббота, 14 ноября, с максимумом +16°, а самым прохладным — воскресенье, 15 ноября, когда днем не превысит +4°. Перепад температур за неделю достигнет 12°. Осадки синоптики прогнозируют в среду, 11 ноября, субботу, 14 ноября, и воскресенье, 15 ноября.

Жителям Днепропетровской области стоит одеваться по принципу «капустного» слоя, особенно накануне воскресенья, когда температура упадет на 12° по сравнению с субботой — это касается прежде всего людей пожилого возраста и детей. В среду, субботу и воскресенье, когда прогнозируют осадки, стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за возможной скользкой дороги.

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