Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 13 по 19 ноября обещает частые осадки и заметные перепады температуры: максимум прогреется до +11°, а минимум днем опустится до +4°.

Синоптики уже предупреждали о перепадах температуры на неделю с 12 по 18 ноября, и новые данные подтверждают эту тенденцию и далее. Харьковскую область с 13 по 19 ноября накроют частые осадки, а температура в течение недели будет колебаться от +4° до +11° днем.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут держаться в пределах от +4° до +11°, а ночные — от -2° до +8°.

В пятницу, 13 ноября, воздух днем прогреется до +11°, а ночью похолодает до +3°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 14 ноября, столбики термометров днем покажут +8°, а ночью останутся на той же отметке — +8°. Облачность малооблачная, однако возможные осадки не исключены.

В воскресенье, 15 ноября, температура днем опустится до +5°, а ночью — до +1°. Небо будет малооблачным, осадков синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 16 ноября, днем удержится +5°, а ночью похолодает до -2°. Облачность малооблачная, без осадков.

Во вторник, 17 ноября, станет самым холодным днем недели: днем всего +4°, а ночью -2°. Облачность переменная, осадков не предвидится.

В среду, 18 ноября, воздух прогреется до +9° днем, а ночью опустится до +2°. Небо облачное с прояснениями, возможные осадки возвращаются.

В четверг, 19 ноября, днем температура удержится на отметке +8°, а ночью останется такой же — +8°. Облачно, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Теплее всего в области будет в начале недели — в пятницу, 13 ноября, когда днем потеплеет до +11°. Самым холодным синоптики ожидают вторник, 17 ноября, — всего +4° днем. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки прогнозируют в пятницу, 13 ноября, субботу, 14 ноября, среду, 18 ноября, и четверг, 19 ноября.

Из-за значительного перепада температур синоптики советуют харьковчанам одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей. В дни с возможными осадками — 13, 14, 18 и 19 ноября — стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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