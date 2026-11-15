Разведенная мать, которая сама воспитывает маленького ребенка и имеет низкие доходы, может претендовать на государственную социальную помощь малообеспеченным семьям. Но сам факт развода выплат не гарантирует, и Пенсионный фонд имеет право отказать.

Детские выплаты в Украине после развода не начисляются автоматически. Разведенная мать, которая сама воспитывает маленького ребенка и имеет низкие доходы, может претендовать на государственную социальную помощь малообеспеченным семьям. Однако сам факт развода денег не гарантирует, и Пенсионный фонд имеет право отказать.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета. Главное условие, о котором часто забывают, это статус «без работы». Если трудоспособная мать не работает без уважительной причины, в выплате могут отказать.

Какую помощь может получить разведенная мать

Речь идет о государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Ее назначают семьям, у которых среднемесячный доход на одного человека ниже прожиточного минимума для семьи.

Деньги начисляют на шесть месяцев, после чего помощь нужно продлевать. Выплачивает ее Пенсионный фонд, а решение о назначении принимает орган социальной защиты населения.

Почему ПФУ может отказать

Чаще всего отказывают трудоспособной женщине, которая не работает и не зарегистрирована в центре занятости как безработная. В таком случае государство считает, что оснований для помощи нет.

Уважительными причинами не работать считают, в частности, уход за ребенком до шести лет, учебу, инвалидность или уход за человеком с инвалидностью. То есть мать с маленьким ребенком, которая физически не может выйти на работу, имеет реальные шансы получить деньги.

Как оформить помощь

Для оформления понадобятся заявление, декларация о доходах и имущественном состоянии, документы о составе семьи и справки о доходах каждого члена семьи. Если мать не работает, добавляют справку из центра занятости или документ, подтверждающий уважительную причину.

Обращаться можно в орган соцзащиты по месту жительства или через ЦНАП. Если условия не соблюдены, ПФУ может отказать или приостановить выплату.

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