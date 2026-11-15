Женщины, воспитавшие пятерых и более детей, имеют право на надбавку к пенсии, но ее не начисляют автоматически. В Пенсионном фонде объяснили, сколько денег можно получить и как оформить доплату.

Надбавки к пенсии в Украине можно оформить самостоятельно - в Пенсионном фонде напомнили, что женщины, воспитавшие пятерых и более детей, имеют право на дополнительные деньги, но за этой доплатой нужно обращаться с заявлением.

Автоматически такие надбавки не назначают. Поэтому многим женщинам средства, которые они должны были бы получать, просто не начисляют - человек должен сам прийти в Пенсионный фонд и подтвердить право на доплату.

Какие надбавки можно получить за воспитание детей

Право на надбавку к пенсии имеют женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей. Эта доплата относится к тем, которые оформляют только по заявлению, поэтому о ней стоит знать заранее.

Отдельно неработающие пенсионеры, содержащие детей до 18 лет, могут получать дополнительно 150 гривен на каждого ребенка. Для военных пенсионеров сумма другая - 50% прожиточного минимума, то есть 1297,50 гривни за каждого такого члена семьи.

Важное условие: родственник, на которого оформляют доплату, не должен иметь собственной пенсии или государственной социальной помощи. Если в семье несколько пенсионеров, надбавку назначают только одному - по общему выбору.

Надбавка за сверхнормативный стаж

Женщины с более чем 30 годами страхового стажа и мужчины с более чем 35 годами могут оформить доплату за каждый отработанный год сверх нормы. В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2595 гривен.

Доплата за один сверхнормативный год - не более 1% этого минимума, то есть максимум 25,95 гривни. Например, женщина с 41-летним стажем имеет 11 лет сверх нормы и получает надбавку 11 х 25,95 = 285,45 гривни.

Как оформить надбавку

Для оформления доплаты нужно обратиться в Пенсионный фонд - лично в отделении или онлайн через личный кабинет на портале ПФУ. С собой следует иметь:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельства о рождении детей (для надбавки за воспитание пятерых и более);

другие справки, подтверждающие право на конкретную доплату.

Заявление рассматривают в установленные сроки, а начисленную надбавку выплачивают вместе с пенсией по графику. В ПФУ советуют перед обращением уточнить, на какие именно доплаты имеет право человек, чтобы сразу подготовить все документы.

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