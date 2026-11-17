Пенсионный фонд может ошибиться, когда считает выплаты. Если пенсионер считает, что ему начислили меньше, чем положено, он имеет право требовать проверки расчета и перерасчета пенсии.

Проверить правильность начисленной пенсии может каждый пенсионер. Если человек считает, что Пенсионный фонд неправильно определил размер выплат, он имеет право требовать проверки расчета и оспаривать ошибки.

Как сообщают Украинские новости, размер пенсии зависит от стажа, заработка и коэффициентов, которые берет для расчета фонд. Если где-то закралась ошибка, человек может годами получать меньше, чем ему положено, и даже не знать об этом.

Удобнее всего начать проверку с электронного кабинета на портале Пенсионного фонда portal.pfu.gov.ua. В разделе о пенсионном деле видно, какой стаж зачислен и какой заработок взяли для расчета выплаты.

Как проверить расчет пенсии

Если данных в электронном кабинете не хватает, можно обратиться в территориальный орган ПФУ по месту жительства и письменно попросить детальный расчет пенсии.

В ответе должно быть видно, какой стаж учли, какой заработок взяли за основу и как получили итоговую сумму. Сравнив эти данные со своей трудовой книжкой, человек может увидеть, все ли фонд зачислил правильно.

Что делать, если нашли ошибку

Когда ошибка видна, нужно подать в Пенсионный фонд заявление о перерасчете. К нему добавляют документы, подтверждающие правильные данные: трудовую книжку, справки о заработке, архивные документы.

Если фонд отказывает или не исправляет ошибку, пенсионер имеет право обратиться в суд. В таких делах суды нередко становятся на сторону человека и обязывают ПФУ сделать перерасчет.

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