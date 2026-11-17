Проверить правильность начисленной пенсии может каждый пенсионер. Если человек считает, что Пенсионный фонд неправильно определил размер выплат, он имеет право требовать проверки расчета и оспаривать ошибки.
Как сообщают Украинские новости, размер пенсии зависит от стажа, заработка и коэффициентов, которые берет для расчета фонд. Если где-то закралась ошибка, человек может годами получать меньше, чем ему положено, и даже не знать об этом.
Удобнее всего начать проверку с электронного кабинета на портале Пенсионного фонда portal.pfu.gov.ua. В разделе о пенсионном деле видно, какой стаж зачислен и какой заработок взяли для расчета выплаты.
Как проверить расчет пенсии
Если данных в электронном кабинете не хватает, можно обратиться в территориальный орган ПФУ по месту жительства и письменно попросить детальный расчет пенсии.
В ответе должно быть видно, какой стаж учли, какой заработок взяли за основу и как получили итоговую сумму. Сравнив эти данные со своей трудовой книжкой, человек может увидеть, все ли фонд зачислил правильно.
Что делать, если нашли ошибку
Когда ошибка видна, нужно подать в Пенсионный фонд заявление о перерасчете. К нему добавляют документы, подтверждающие правильные данные: трудовую книжку, справки о заработке, архивные документы.
Если фонд отказывает или не исправляет ошибку, пенсионер имеет право обратиться в суд. В таких делах суды нередко становятся на сторону человека и обязывают ПФУ сделать перерасчет.
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