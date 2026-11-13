Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 14 по 20 ноября показывает резкие перепады температуры и возможные осадки трижды за неделю: максимум прогрева составит +12°, а минимум днем опустится до +3°.

Прогноз частых дождей на предыдущую неделю в Харьковской области сменяется новым вызовом: синоптики прогнозируют на неделю с 14 по 20 ноября резкие перепады температуры и возможные осадки трижды за семь дней.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура в Харьковской области будет колебаться от +3° до +12°, а ночью – от -2° до +10°.

В субботу, 14 ноября, днем ожидается +7°, ночью также +7°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 15 ноября, воздух днем прогреется до +6°, а ночью похолодает до +3°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В понедельник, 16 ноября, столбики термометров днем будут подниматься до +5°, а ночью опустятся до -2°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 17 ноября, днем температура удержится на отметке +3° – это будет самый холодный день недели. Ночью также ожидается -2°. Небо облачное с прояснениями, без осадков.

В среду, 18 ноября, воздух днем прогреется до +12° – самое теплое за всю неделю. Ночью температура опустится до +3°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 19 ноября, днем ожидается +11°, а ночью – +10°. Небо облачное с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 20 ноября, завершающий день недели принесет днем +7°, ночью – +6°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет среда, 18 ноября, с температурой +12°, а самым холодным – вторник, 17 ноября, когда днем будет лишь +3°. Перепад температур за неделю составит 9°. Осадки синоптики прогнозируют в субботу, 14 ноября, в четверг, 19 ноября, и в пятницу, 20 ноября.

Из-за возможных осадков в эти дни стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем – дорожное покрытие может быть скользким. А из-за резкого перепада температур до 9° за неделю синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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