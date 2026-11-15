С 1 января 2027 года в Украине изменятся выплаты детям с инвалидностью и взрослым с инвалидностью с детства. Ежемесячная помощь составит от 3 до 16 тысяч гривен.

Социальные выплаты в Украине изменятся с 2027 года: с 1 января по-новому будут платить детям с инвалидностью и взрослым, которым группу установили еще в детстве. По закону №4955-IX ежемесячная государственная помощь составит от 3 до 16 тысяч гривен.

Как передает «Радио Трек» со ссылкой на Пенсионный фонд Украины, перерасчет коснется только двух категорий. Это дети до 18 лет и взрослые, чья инвалидность тянется с детства. Если же человек получил группу уже во взрослом возрасте из-за травмы или болезни, для него правила не меняются.

Какие выплаты получат семьи детей с инвалидностью

Для детей с инвалидностью минимальная планка будет стартовать от 8 тысяч гривен в месяц. Дальше сумма зависит от того, насколько ребенку нужна помощь взрослых.

Базовую выплату 8 000 гривен будут давать всем. Если ребенку нужен уход, начислят уже 12 000 гривен. А самую большую сумму - 16 000 гривен - получат семьи детей с самой тяжелой инвалидностью, подгруппой А.

Отдельно государство поддержит детей, чье здоровье забрала война. Если инвалидность оформили из-за ранения, контузии или повреждений от мин, снарядов или взрывчатки, к базовой сумме сверху добавят еще 50 процентов.

Сколько будут платить взрослым с инвалидностью с детства

Для совершеннолетних украинцев с таким статусом сумму привязали напрямую к группе. Люди с третьей группой будут иметь от 3 000 гривен в месяц, со второй - от 4 000 гривен, а с первой - от 8 000 гривен.

Кроме основных денег, закон фиксирует доплаты за уход. Людям с первой группой подгруппы А будут добавлять еще 8 000 гривен ежемесячно, подгруппы Б - 4 000 гривен. Одиноким людям со второй и третьей группами, которые подтвердят, что не могут обходиться без посторонней помощи, будут доплачивать по 3 000 гривен.

Нужно ли снова собирать документы

Никаких походов по кабинетам или очередей в Пенсионном фонде не будет. Людям, которые уже стоят на учете и получают эти деньги сейчас, подавать повторно ничего не нужно. С 1 января 2027 года новые суммы система пересчитает сама, в автоматическом режиме.

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