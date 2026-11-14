Исполком Харьковского горсовета утвердил новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение - они начнут действовать с 1 января 2027 года. Суммарно харьковчане будут платить более 85 гривен за кубометр.

Прогноз погоды в Харьковской области на ближайшую неделю обещает дожди, однако более важная новость для кошельков харьковчан - платежки за воду станут тяжелее уже после Нового года.

Исполнительный комитет Харьковского горсовета 12 ноября утвердил новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение для коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". Они начнут действовать с 1 января 2027 года.

Это часть поэтапного повышения цен, которое предприятие анонсировало еще в августе. С 1 октября харьковчане платят 48,63 грн за водоснабжение и 20,61 грн за водоотведение. С нового года стоимость услуг вырастет примерно на 23%.

Новые тарифы для населения

Для потребителей, которые не являются предприятиями в сфере водоснабжения и водоотведения, установили такие цены:

водоснабжение - 57,50 грн за кубометр с НДС;

водоотведение - 27,99 грн за кубометр с НДС.

Суммарно это 85,49 грн за кубометр вместо нынешних 69,24 грн. Разница - более 16 гривен с каждого куба воды, который потребляет домохозяйство.

Отдельно определили тарифы для предприятий, работающих в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения: они составят 26,22 грн за кубометр воды и 10,12 грн за кубометр водоотведения с НДС.

Почему подняли цены

В Департаменте экономики и коммунального имущества объяснили, что пересмотр тарифов связан с ростом производственных затрат. Речь прежде всего о подорожании электроэнергии, реагентов и других материальных ресурсов.

В горсовете также подчеркивают: даже после повышения цены на воду и водоотведение в Харькове останутся одними из самых низких среди областных центров Украины.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили о дополнительных графиках отключения света в Харьковской области на 13 ноября.

Также Politeka сообщала, опубликованы графики отключения света в Харьковской области на 12 ноября.