Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 15 по 21 ноября обещает настоящие качели: после потепления до +15° синоптики прогнозируют резкое похолодание до +9°. Также в двух днях недели возможны осадки.

Тенденцию к нестабильной погоде в регионе синоптики отмечали еще раньше, и новая неделя с 15 по 21 ноября в Одесской области подтверждает эту закономерность: после потепления до +15° область ждет резкое похолодание до +9°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +7° до +15°.

В воскресенье, 15 ноября, днем ожидается +7°, ночью +3°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 16 ноября, воздух прогреется до +11° днем, ночью похолодает до +6°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 17 ноября, столбики термометров днем будут подниматься до +12°, а ночью до +10°. Небо затянет облаками, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 18 ноября, температура днем удержится на отметке +13°, ночью опустится до +9°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 19 ноября, днем ожидается +14°, ночью +9°. Небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 20 ноября, область подойдет к самой теплой отметке недели - днем +15°, ночью +12°. Малооблачно, однако синоптики предупреждают о возможных осадках.

В субботу, 21 ноября, воздух резко охладится - днем всего +9°, ночью +9°. Небо малооблачное, без осадков.

Таким образом, самым теплым в Одесской области будет пятница, 20 ноября, - до +15°, а самым холодным - воскресенье, 15 ноября, когда днем всего +7°. Перепад температур за неделю достигнет 8°, а осадки прогнозируют дважды - во вторник, 17 ноября, и в пятницу, 20 ноября.

Из-за резкого похолодания в конце недели синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей. В дни с возможными осадками - во вторник и пятницу - стоит взять с собой зонт и быть осторожнее за рулем из-за скользкой дороги.

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