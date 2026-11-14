Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 15 по 21 ноября обещает затяжные дожди и существенный перепад температур: максимум прогреется до +13°, а минимум опустится до +6°.

Прошлого недельного прогноза погоды синоптики уже предупреждали о резких перепадах температуры в регионе, а новая неделя с 15 по 21 ноября добавляет к этому ещё и дожди.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры недели будут колебаться от +6° до +13°, а ночные — от 0° до +9°.

В воскресенье, 15 ноября, в Днепропетровской области ожидается переменная облачность, днём воздух прогреется до +7°, а ночью похолодает до +4°. Осадков не прогнозируют.

Понедельник, 16 ноября, принесёт малооблачную погоду: днём термометры покажут +7°, а ночью воздух охладится аж до 0°. Осадков нет.

Во вторник, 17 ноября, небо покроют облака с прояснениями, днём столбики термометров остановятся на отметке +6°, ночью — 0°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

Среда, 18 ноября, будет облачной, воздух днём прогреется до +10°, ночью — до +2°. Возможные осадки сохранятся.

В четверг, 19 ноября, ожидается самый тёплый день недели: облачно с прояснениями, днём до +13°, ночью до +9°. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

Пятница, 20 ноября, принесёт облачную погоду, днём воздух прогреется до +10°, ночью похолодает до +6°. Возможны осадки.

В субботу, 21 ноября, облачно с прояснениями, днём +7°, ночью +5°. Осадков не ожидается.

Самым тёплым днём недели станет четверг, 19 ноября, с температурой +13°, а самым прохладным будет вторник, 17 ноября, когда днём ожидается лишь +6°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют четыре дня подряд — во вторник, среду, четверг и пятницу.

В дни с возможными осадками — во вторник, среду, четверг и пятницу — стоит брать с собой зонт и быть осторожнее за рулём из-за скользкой дороги. Из-за заметного перепада температур синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей, чтобы избежать переохлаждения в прохладные ночи.

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