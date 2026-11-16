Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 17 по 23 ноября обещает четыре дождливых дня и заметный перепад температур: от +13° в четверг до +4° в выходные.

Предыдущий недельный прогноз для региона уже предупреждал об обильных дождях, а новый прогноз синоптиков на неделю с 17 по 23 ноября показывает, что осадки повторятся еще четыре дня подряд, а температура будет колебаться от +4° до +13°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут держаться в диапазоне от +4° до +13°, а ночные — от 0° до +9°.

Во вторник, 17 ноября, воздух днем прогреется до +7°, а ночью температура опустится до 0°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 18 ноября, столбики термометров днем поднимутся до +12°, а ночью удержатся на отметке +6°. Облачность останется переменной с прояснениями, возможные осадки сохранятся.

Четверг, 19 ноября, станет самым теплым днем недели: днем ожидается +13°, а ночью воздух не остынет ниже +9°. Небо останется облачным с прояснениями, и в этот день также возможны осадки.

В пятницу, 20 ноября, температура днем опустится до +9°, а ночью — до +5°. Облачно с прояснениями, осадки еще возможны в этот день.

Суббота, 21 ноября, принесет небольшое потепление — днем до +12° при переменной облачности, ночью же температура удержится на отметке +5°, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 22 ноября, станет самым прохладным за неделю: днем и ночью воздух прогреется лишь до +4°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Завершится неделя в понедельник, 23 ноября: днем удержится +4°, а ночью похолодает до +1°. Облачность с прояснениями, осадков не ожидается.

Итак, самым теплым днем недели станет четверг, 19 ноября, с температурой +13°, а самым прохладным — воскресенье, 22 ноября, когда днем будет лишь +4°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют четыре дня подряд — во вторник, среду, четверг и пятницу, тогда как в выходные и в начале следующей недели осадков не ожидается.

Из-за дождливых дней в начале недели синоптики советуют иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем — дорожное покрытие может быть скользким. А учитывая перепад температур в 9° и похолодание до +4° в выходные, стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

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