Артисты Квартала 95 вновь посветили песню бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой

Соответствующее видео в своем Facebook опубликовала пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, в этот раз Студия Квартал 95 решила "попросить прощения" у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, у которой недавно сгорел дом.

"У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на "Дельта банку" карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця", – заявили артисты со сцены.

После того, как актер Квартала 95 Евгений Кошевой спел песню, артисты передали Валерии Гонтаревой "пламенный привет".

"Украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне", – добавил в конце песни Евгений Кошевой.

«Квартал 95» вибачився за Гонтарєву) Більше дивіться у новорічному випуску)) Gepostet von Юлія Палійчук am Montag, 16. Dezember 2019

Ранее мы сообщали о том, что Квартал 95 угодил в скандал после сценки про сгоревший дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

19 октября на телеканале «1+1» вышел концерт «Квартал 95», во время которого показали музыкальный номер, который назвали «Горіла хата».

Артисты Студии Квартал 95 вместе с Хором Веревки использовали за основу украинскую песню «Горіла сосна, палала». В передланной песне есть такие слова «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала…». Здесь идет речь о сгоревшем доме экс-главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

После того, как сценка вызвала бурную реакцию в обществе и артистам начали поступать угрозы, руководитель хора Веревки Зиновий Коринец признался, что за выступление им заплатили 30 тысяч гривен.

Позже руководитель хора принес извинение перед украинцами и признал, что участие в съемках этой сценки было неправильным.

Напомним, несчастье произошло в семье Гонтаревой: всплыли новые детали расправы.

Как сообщала Politeka, появилось экстренное заявление звезд «Квартал 95», артистов атаковали: «Пожалуйста…».

Также Politeka писала, что на семью Кошевого из «Квартал 95» напали, появились жесткие кадры: «Чудовища…».