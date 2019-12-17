Российский актер Сергей Безруков публично заявил о полной поддержке президента России Владимира Путина и аннексии Крыма

Свой комментарий он дал российским СМИ.

По словам актера, президент России имеет огромный рейтинг и именно поэтому он отдал свой голос за него на выборах президента.

"Владимир Владимирович опережает всех во много тысяч раз", - заявил Безруков.

Кроме того он отметил, что Крым по-истине русский, так как там живет большинство русских.

"Я считаю, что, действительно, "Крым наш". Я считаю так, потому что поддержка там была огромной, количество не просто русскоязычного населения, а именно русских в Крыму, в процентном соотношении— огромное", - заявил актер.

Напомним, августе 2017-го российский актер попал в базу «Миротворца»в связи с «сознательным нарушением государственной границы Украины и участием в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма».

Ранее в России во время съемок фильма «Ильинский рубеж», в которых участвует Сергей Безруков, трагически погиб каскадер.

При этом многих поразила реакция известного актера на трагедию.

Отметим, после чудовищного ЧП – на съемочной площадке танк не затормозил и переехал каскадера – мнигие ждали реакции Безрукова. Однако таковой не последовало.

На своей странице в соцсети актер не упомянул о произошедшей трагедии. Со своими подписчиками он делился информацией о предстоящих выступлениях и кадрами в гриме.

Также Безруков анонсировал новый фестиваль для детей и юношества, худруком которого он является.



Напомним, экс-тату Юлия Волкова сыграла тайную свадьбу после борьбы с раком.

Как сообщала Politeka, на сьемках фильма с Безруковым умер актер.

Также Politeka писала, что Безруков перестал скрывать дочь, фанаты в восторге от нового фото.