Российский актер Сергей Безруков публично заявил о полной поддержке президента России Владимира Путина и аннексии Крыма
Свой комментарий он дал российским СМИ.
По словам актера, президент России имеет огромный рейтинг и именно поэтому он отдал свой голос за него на выборах президента.
"Владимир Владимирович опережает всех во много тысяч раз", - заявил Безруков.
Каменских устроила шоу для взрослых прямо на сцене, Данилко не смог сдержаться: "Это бомба"
Кароль раздвинула ноги ради откровенных фото на полу: "Что ты там рекламируешь?"
Растрепанную и без макияжа Джоли подловили у ресторана: "Как можно быть такой..."
Басков показал свои хоромы и дико опозорился, россияне в истерике: «Барин! Нам так не жить»
Кроме того он отметил, что Крым по-истине русский, так как там живет большинство русских.
"Я считаю, что, действительно, "Крым наш". Я считаю так, потому что поддержка там была огромной, количество не просто русскоязычного населения, а именно русских в Крыму, в процентном соотношении— огромное", - заявил актер.
Напомним, августе 2017-го российский актер попал в базу «Миротворца»в связи с «сознательным нарушением государственной границы Украины и участием в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма».
Ранее в России во время съемок фильма «Ильинский рубеж», в которых участвует Сергей Безруков, трагически погиб каскадер.
При этом многих поразила реакция известного актера на трагедию.
Отметим, после чудовищного ЧП – на съемочной площадке танк не затормозил и переехал каскадера – мнигие ждали реакции Безрукова. Однако таковой не последовало.
На своей странице в соцсети актер не упомянул о произошедшей трагедии. Со своими подписчиками он делился информацией о предстоящих выступлениях и кадрами в гриме.
Также Безруков анонсировал новый фестиваль для детей и юношества, худруком которого он является.
Напомним, экс-тату Юлия Волкова сыграла тайную свадьбу после борьбы с раком.
Как сообщала Politeka, на сьемках фильма с Безруковым умер актер.
Также Politeka писала, что Безруков перестал скрывать дочь, фанаты в восторге от нового фото.