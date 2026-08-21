Перерахунок пенсії з 1 вересня в Одеській області залежить від індивідуальних обставин

Перерахунок пенсії з 1 вересня в Одеській області для працюючих громадян визначатиметься не самим місяцем, а набутим страховим стажем та умовами попереднього призначення виплати, повідомляє Politeka.

Після виходу на пенсію людина може продовжувати трудову діяльність. Якщо за цей період накопичено щонайменше 24 місяці стажу, розмір виплати підлягає перегляду. За основу беруть заробіток, який використовували під час попереднього розрахунку.

Інформацію про це надає ПФУ.

В окремих випадках до уваги можуть взяти дохід, отриманий уже після призначення коштів. Такий варіант застосовують, якщо він є вигіднішим для отримувача.

Коли додатковий стаж становить менш як два роки, перегляд можливий після завершення дворічного періоду від попереднього призначення або коригування.

Для частини працюючих громадян процедура відбувається автоматично. Щорічно органи Пенсійного фонду проводять відповідні зміни без подання окремої заяви, якщо виконані встановлені умови щодо стажу.

Важливо враховувати й терміни звернення. Документи, подані до 15 числа включно, дають підстави провести коригування з першого числа поточного місяця. Якщо звернутися пізніше, новий розмір встановлять із початку наступного місяця.

Зміна прожиткового мінімуму для працюючих отримувачів не є підставою для такого самого підвищення, як у непрацюючих. Відповідний перегляд можливий після припинення роботи.

Про працевлаштування або звільнення громадянину потрібно повідомити Пенсійний фонд упродовж 10 днів. Це дозволяє правильно визначити право на передбачені доплати та підвищення.

Таким чином, перерахунок пенсії з 1 вересня в Одеській області залежить від індивідуальних обставин: тривалості страхового стажу, заробітку та статусу отримувача.

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